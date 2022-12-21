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В Москве уроженца Таджикистана арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана по делу о госизмене
Уроженец Таджикистана Фируз Дадобоев арестован по делу о госизмене до 26 февраля 2023 года, сообщили в суде. Другие детали дела не раскрываются
Следственный&nbsp;изолятор&nbsp;&laquo;Лефортово&raquo;
Следственный изолятор «Лефортово» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Лефортовский районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана, гражданина России Фируза Дадобоева по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 20 декабря 2022 года в отношении Дадобоева Фируза Темирбоевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что обвиняемый является уроженцем Республики Таджикистан. Остальная информация о Дадобоеве является тайной следствия.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

Максимальное наказание по статье о госизмене предусматривает наказание в виде 20 лет заключения.

С начала года ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании граждан по подозрению в госизмене. В частности, в начале ноября спецслужба сообщила о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России, — ФСБ назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрием Штыбликовым. В 2014 году он, как утверждают в ФСБ, по заданию украинской разведки остался в Крыму, получил российское гражданство и устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота.

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Позднее его приговорили к пяти годам заключения «за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота», а в ноябре также осудили за госизмену, суммарный срок заключения составил 19 с половиной лет.

Генпрокуратура России спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине напомнила, что действия россиян, которые оказывают финансовую и иную помощь иностранному государству, могут квалифицироваться как государственная измена. В июле президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

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