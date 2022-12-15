Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене

Video

Жителя Хабаровска Вячеслава Мамукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в государственной измене. По версии ФСБ, он пытался продать украинским спецслужбам сведения, относящиеся к гостайне, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве сообщили, что у Мамукова был доступ к сведениям, представляющим гостайну. Как считают в ФСБ, он, «связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации».

Информация касалась объектов транспортной инфраструктуры, уточнили в спецслужбе. В итоге Мамукова задержали. Хабаровский краевой суд признал его виновным по ст. 275 УК, он будет отбывать срок наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Материал дополняется