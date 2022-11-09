ФСБ назвала арестованного в 2016 году Штыбликова полковником ГУР Украины

Осужденный в 2019 году на 19,5 года за госизмену житель Крыма Дмитрий Штыбликов оказался полковником разведки Украины, утверждают в ФСБ. Это самый высокопоставленный украинский разведчик, о задержании которого сообщали в России

Дмитрий Штыбликов (Фото: ФСБ России)

ФСБ сообщила о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России, которого ведомство называет полковником Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрием Штыбликовым. Сегодня вступил в законную силу вынесенный ему приговор о госизмене, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

В 2014 году он, как утверждают в ФСБ, по заданию украинской разведки остался в Крыму, получил российское гражданство и устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота.

В 2017 году его приговорили к пяти годам заключения «за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота». Позднее его также осудили за госизмену, суммарный срок — 19,5 года.

Video

О задержании и осуждении Штыбликова было известно раньше, однако высокопоставленным сотрудником украинской разведки ФСБ его не называла. Штыбликов работал в аналитическом центре «Номос», в 2016 году его задержали в Севастополе, новый срок за госизмену был ему назначен незадолго до истечения первого пятилетнего срока.

По делу о диверсиях в Крыму проходили еще несколько фигурантов, в их числе сообщник Штыбликова, офицер Вооруженных сил России Александр Облога (в 2019 году его приговорили к 13 годам заключения), Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. ФСБ сообщала, что у них были изъяты взрывные устройства «большой мощности», оружие и боеприпасы, средства специальной связи «и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий».