Собянин сообщил о большей нагрузке на поликлиники, чем в пандемию COVID

В столице число госпитализированных детей уже превысило показатель периода пандемии

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ нагрузка на столичные поликлиники сейчас выше, чем во времена пандемии, сообщил Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения. Мы получили рекордные объемы госпитализации детской части населения», — сказал он во время ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в этом году в России в 11 раз превысила прошлогодний уровень. Накануне ведомство сообщило, что за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России на 15,8%.

Тем не менее на прошлой неделе, 15 декабря, департамент здравоохранения столицы сообщил, что в столице сохраняется стабильная ситуация — прирост заболеваемости респираторными инфекциями за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%.

Из-за всплеска заболеваемости в некоторых регионах начали вводить ограничения. В Санкт-Петербурге и Москве ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях; в Воркуте, Владикавказе и Смоленске все школы закрыли на карантин.

В Москве все образовательные организации продолжают работу, на карантин уходят лишь отдельные классы, сообщало 13 декабря столичное управление Роспотребнадзора. Крупным промышленным предприятиям, гостиницам, объектам транспорта, общественного питания и торговли города выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.