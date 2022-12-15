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В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Депздрав: в Москве сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения.

«Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%. По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%», — заявили в депздраве. Там выразили надежду, что пик заболеваемости пройден.

В городских больницах достаточно места для заболевших, заверили в ведомстве: свободно 30% коек, предназначенных для пациентов с гриппом и ОРВИ. В поликлиниках для людей с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход — это позволяет предотвратить распространение инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили РБК, что заболеваемость гриппом выросла в России в 11 раз по сравнению с 2021 годом. Хотя вакцинацию к декабрю прошли 74 млн россиян, заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемическую ситуацию в России напряженной. Сложившаяся обстановка обусловлена ростом заболеваемости, во-первых, COVID-19 (по ее словам, он «на уровне 10–11% каждую неделю»), а во-вторых, ОРВИ и гриппом — на уровне 30–35% в неделю.

Из-за всплеска заболеваемости в регионах вводят разного рода ограничения, например в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях, в Воркуте, Владикавказе и Смоленске все школы закрыли на карантин. В Москве все образовательные организации продолжают работу, учебный процесс приостановился в отдельных зданиях, классах или группах, сообщало 13 декабря столичное управление Роспотребнадзора.

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