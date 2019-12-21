В ДР Конго спустя два месяца нашли черный ящик рухнувшего Ан-72

В результате крушения лайнера, нанятого администрацией президента ДР Конго, погибли двое граждан России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Демократической республике Конго удалось обнаружить черный ящик самолета Ан-72, который был зафрахтован администрацией президента страны и разбился 10 октября в провинции Санкуру в центре этого африканского государства. Об этом сообщает местное издание Actualite.

Власти ДР Конго рассчитывают, что обнаружение бортового самописца может выяснить причины авиакатастрофы, в результате которой, по официальной информации, погибли несколько человек. Забрать черный ящик из Санкуру вылетел лично министр обороны Айме Нголе Мукена.

Ан-72 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября, после того как вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу, сообщали в управлении гражданской авиации ДРК.

Изначально появилась информация, что на борту самолета находились в том числе личный водитель президента ДР Конго, сотрудники службы безопасности главы государства. В посольстве России в Киншасе при этом не исключали, что среди членов экипажа лайнера могли быть и россияне.

Позже появилась информация о том, что в результате катастрофы погибли двое граждан России: Владимир Садовничий и Виталий Шумков.