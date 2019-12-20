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В Венесуэле при крушении частного самолета погибли девять человек

Частный самолет Beechcraft 100 King Air потерпел крушение при посадке в восьми километрах от аэропорта Caracas Oscar Machado Zuloaga в Венесуэле. В результате погибли девять человек, сообщает издание Infobae со ссылкой на генпрокурора страны Тарека Уильяма Сааба. 

«К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что высказываться о версиях случившегося пока преждевременно. В течение нескольких часов специалисты намерены озвучить детали авиакатастрофы.

По предварительным данным, самолет вылетел из штата Боливар. На его борту находились предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.

В начале декабря в американском штате Техас при крушении легкомоторного самолета, следовавшего из города Шугар-Ленд в Бэрни, погибли три человека. 

Теги: Венесуэла, крушение самолета
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