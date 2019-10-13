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Посольство уточнило данные о погибших в авиакатастрофе в Африке россиянах

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), находились только два россиянина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова.

«Я подтверждаю тот факт, что в самолете Ан-72 находились два гражданина России — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было», — сказала она.

По словам Кононовой, в ДРК не было «даже никаких слухов», что, кроме этих россиян, на борту самолета мог находиться кто-то еще из граждан России.

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Ранее посольство России сообщало, что россияне Шумков и Садовничий были летчиками самолета (Садовничий — командир экипажа). При этом в дипмиссии добавляли, что поисково-спасательные работы на месте крушения еще не закончены.

Издание La Libre писало, что на борту находились четыре члена экипажа, а также четверо военных и гражданских. Власти Конго сообщали, что обломки самолета были найдены в провинции Маниема. В авиакатастрофе погиб главный водитель президента страны.

Самолет Ан-72 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября, после того как вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу, сообщали в управлении гражданской авиации ДРК.

Как сообщали «Комсомольская правда», «Пятый канал» и РЕН ТВ, в Таджикистане в 2011 году Садовничего приговорили к 8,5 года колонии за контрабанду.

Теги: Посольство России, Демократическая Республика Конго, авиакатастрофа
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