Посольство уточнило данные о погибших в авиакатастрофе в Африке россиянах

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), находились только два россиянина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова.

«Я подтверждаю тот факт, что в самолете Ан-72 находились два гражданина России — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было», — сказала она.

По словам Кононовой, в ДРК не было «даже никаких слухов», что, кроме этих россиян, на борту самолета мог находиться кто-то еще из граждан России.

Ранее посольство России сообщало, что россияне Шумков и Садовничий были летчиками самолета (Садовничий — командир экипажа). При этом в дипмиссии добавляли, что поисково-спасательные работы на месте крушения еще не закончены.