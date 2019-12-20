В правительстве сообщили о планах увеличить штраф за превышение скорости

Вице-премьер Максим Акимов заявил о проработке инициативы увеличить штрафы за превышение скорости на дорогах. Об этом он сообщил после заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения, передает «РИА Новости».

По словам Акимова, стоимость штрафа не менялась довольно давно и сейчас многие водители воспринимают 250–500 руб. в качестве «платы за скоростной проезд». Чтобы предотвратить эту практику, в правительстве рассматривают возможность привязать размер штрафа к частоте нарушений.

«Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать», — пояснил вице-премьер.

Акимов, впрочем, оговорился, что пока рано говорить об окончательном решении повысить штрафы, однако уже сегодня появилась некоторая определенность насчет снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

В начале осени в ГИБДД поддержали предложение снизить ненаказуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. 3 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев призвал еще раз обдумать эту идею. По его словам, превышение скорости на 10 км/ч «на машине не ловится», а на не очень новых машинах его определить сложно, так как стрелка на спидометре колеблется.