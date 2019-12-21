Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет запросил посадку из-за «требований обеспечения безопасности», сообщили РБК в авиакомпании Azur Air. В аэропорту азербайджанской столицы сообщили, что лайнер совершил экстренную посадку по техническим причинам

Фото: Рябчиков Владимир / ТАСС

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Командир решил приземлиться на запасном аэродроме «исходя из требований обеспечения безопасности», сообщила РБК директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Дюмулен. По ее словам, посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров разместили в терминале.

Самолет запросил посадку из-за «технических проблем», сообщили ТАСС в пресс-службе бакинского международного аэропорта им. Гейдара Алиева. Посадка прошла успешно в 11:05 по местному времени (10:05 мск). «Причина техническая», — сказали в аэропорту.

Дюмулен сообщила, что авиакомпания подготовила резервный борт, вылет которого запланирован на 14:00.