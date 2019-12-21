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Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет запросил посадку из-за «требований обеспечения безопасности», сообщили РБК в авиакомпании Azur Air. В аэропорту азербайджанской столицы сообщили, что лайнер совершил экстренную посадку по техническим причинам
Фото: Рябчиков Владимир / ТАСС

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Командир решил приземлиться на запасном аэродроме «исходя из требований обеспечения безопасности», сообщила РБК директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Дюмулен. По ее словам, посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров разместили в терминале.

Самолет запросил посадку из-за «технических проблем», сообщили ТАСС в пресс-службе бакинского международного аэропорта им. Гейдара Алиева. Посадка прошла успешно в 11:05 по местному времени (10:05 мск). «Причина техническая», — сказали в аэропорту.

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Дюмулен сообщила, что авиакомпания подготовила резервный борт, вылет которого запланирован на 14:00.

«По прибытии борт заберет пассажиров и доставит их в Москву. Авиакомпания приносит извинения пассажирам данного рейса за доставленные неудобства», — сообщили РБК в Azur Air.

19 декабря самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. По данным источника ТАСС, у него отказал один из четырех двигателей. В пресс-службе аэропорта РБК сообщали, что посадка прошла успешно. Самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени Громова. ТАСС отмечал, что на борту находились 13 человек, никто не пострадал.

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Авторы: Александра Юшкявичюте, Александра Хрисанфова
Теги: Azur Air, экстренная посадка, Гоа, Москва, Баку
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