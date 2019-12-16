Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево

Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево

Летевший в Сургут лайнер вынужден был вернуться в Москву из-за трещины на лобовом стекле. За несколько часов до этого другой самолет сменил курс из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщили в ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что экипаж самолета обнаружил повреждение уже после взлета, в связи с чем принял решение вернуться в аэропорт отправления. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было.

Источник агентства «РИА Новости» в экстренных службах столицы, что речь идет о самолете, который выполнял рейс 1510. По его словам, обстоятельства инцидента будут расследованы.

По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет рейсом 1510, который вечером 15 декабря должен был вылететь в Сургут, принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Судя по онлайн-табло новое время вылета назначено на 1:10 мск.

Это второй самолет за день, который вернулся в аэропорт Шереметьево. Ранее воздушное судно Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшееся в Гонконг, совершило вынужденное возвращение в Москву. Причиной этому стало ухудшение самочувствия пассажира.