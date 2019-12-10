Пассажирский Як-42 принял решение вернуться в Уфу из-за отказа двигателя

Самолет, вылетевший в Нижневартовск, вырабатывает топливо. На его борту более 70 пассажиров

Як-42 «Красавиа», вылетевший вечером во вторник из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета. Причина — отказ одного из двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

На борту самолета 73 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет вырабатывает топливо, расчетное время посадки — 01:50 (23:50 мск), уточнила в беседе с ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова. Она добавила, что опасного груза на борту нет.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Красавиа».