В Жуковском сел Ил-76 с отказавшим двигателем

Принадлежащий научному летно-исследовательскому институту самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из четырех двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту самолета находится 13 человек.

«Борт сел. Это экспериментальная авиация. На аэропорт никак не повлияло», — сообщили в пресс-службе аэропорта Жуковский в ответ на вопрос РБК о ситуации с Ил-76. Представитель аэропорта также посоветовал обратиться за комментариями в ЛИИ им. Громова. Там РБК сообщили, что не располагают информацией об инциденте с самолетом.

Факт посадки в штатном режиме Ил-76 с отказавшим двигателем подтвердил и телеканал РЕН ТВ.