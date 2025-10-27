 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее возврат певице

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Покупательница Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры народной артистке России Ларисе Долиной, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные суда. Ранее суд удовлетворил иск певицы о признании сделки недействительной, установив, что она стала жертвой мошенников.

Кассационная жалоба Лурье зарегистрирована в суде, следует из данных картотеки. Это следующая ступень обжалования, после того как Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда Москвы о возврате квартиры Долиной. Исковые требования певицы были удовлетворены после полугодового разбирательства. Право собственности Лурье на спорную квартиру было прекращено, недвижимость признана собственностью Долиной. Встречный иск покупательницы о выселении певицы из квартиры удовлетворен не был.

Следствие установило, что в апреле—июне 2024 года Долина стала жертвой организованной группы, действовавшей с территории Украины. Злоумышленники убедили певицу перевести сбережения на «безопасные счета» для защиты от мнимых угроз, в результате чего та потеряла более 200 млн руб., включая вырученные от продажи квартиры. По делу проходят четверо обвиняемых, в том числе сообщник Андрей Основ. Также арестована женщина-курьер, которая заявила следствию, что не знала о своем участии в махинациях.

РБК направил запрос во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Маргарита Ларичева
Лариса Долина обжалование суд иски
Материалы по теме
Долина словами «в самом разгаре» описала ход дела о мошенничестве
Общество
Долина подала иск к купившей ее квартиру женщине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01