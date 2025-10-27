Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее возврат певице

Лариса Долина (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Покупательница Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры народной артистке России Ларисе Долиной, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные суда. Ранее суд удовлетворил иск певицы о признании сделки недействительной, установив, что она стала жертвой мошенников.

Кассационная жалоба Лурье зарегистрирована в суде, следует из данных картотеки. Это следующая ступень обжалования, после того как Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда Москвы о возврате квартиры Долиной. Исковые требования певицы были удовлетворены после полугодового разбирательства. Право собственности Лурье на спорную квартиру было прекращено, недвижимость признана собственностью Долиной. Встречный иск покупательницы о выселении певицы из квартиры удовлетворен не был.

Следствие установило, что в апреле—июне 2024 года Долина стала жертвой организованной группы, действовавшей с территории Украины. Злоумышленники убедили певицу перевести сбережения на «безопасные счета» для защиты от мнимых угроз, в результате чего та потеряла более 200 млн руб., включая вырученные от продажи квартиры. По делу проходят четверо обвиняемых, в том числе сообщник Андрей Основ. Также арестована женщина-курьер, которая заявила следствию, что не знала о своем участии в махинациях.

РБК направил запрос во Второй кассационный суд общей юрисдикции.