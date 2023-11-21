Экс-главу управления собственной безопасности СК нашли мертвым в колонии

Источник РБК рассказал, что тело Максименко нашли в помещении психиатрической больницы, куда его отправили после попытки суицида. Экс-полковник СК получил 14 лет строгого режима по делу об освобождении подручных Шакро Молодого

Михаил Максименко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко найден мертвым, сообщил РБК его адвокат Андрей Гривцов.

Его тело обнаружили в одной из колоний, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник, близкий к ФСИН, рассказал РБК, что тело Максименко нашли в помещении психиатрической больницы. «Он проходил там лечение после попытки суицида», — рассказал собеседник. Тело Максименко было обнаружено в ночь с понедельника на вторник, рассказал он. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

В апреле 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 млн руб. по делу о взятках от представителей криминального мира и лишили звания полковника юстиции, по совокупности обвинений в 2020 году ему назначили 14 лет колонии и штраф 250 млн рублей.

В конце 2020-го Максименко отправили в исправительную колонию № 11 Нижегородской области для силовиков. Это колония строгого режима в городе Бор.

В исправительной колонии № 11 проводится проверка, рассказал источник РБК, близкий ко ФСИН. «Проверку проводят сотрудники центрального аппарата службы, также в ней участвуют следователи СК и сотрудники подразделения прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний», — добавил источник.

Бывшего полковника СК арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении денег за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — и от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии. Шенгелия передал Максименко деньги за возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у него часы Hublot.

В 2020 году по делу о получении взяток от представителей криминального мира также приговорили бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии и штраф в размере 196 млн руб. Третий фигурант — бывший начальник управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко получил 10 лет колонии строгого режима, однако на прошлой неделе источники РБК сообщили, что он получил помилование и принимает участие в военной операции на Украине.

