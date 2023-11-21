 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Дело Шакро ,  
0 

Экс-главу управления собственной безопасности СК нашли мертвым в колонии

Осужденного по делу Шакро экс-полковника СК Максименко нашли мертвым в колонии
Сюжет
Дело Шакро
Источник РБК рассказал, что тело Максименко нашли в помещении психиатрической больницы, куда его отправили после попытки суицида. Экс-полковник СК получил 14 лет строгого режима по делу об освобождении подручных Шакро Молодого
Михаил Максименко
Михаил Максименко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко найден мертвым, сообщил РБК его адвокат Андрей Гривцов.

Его тело обнаружили в одной из колоний, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник, близкий к ФСИН, рассказал РБК, что тело Максименко нашли в помещении психиатрической больницы. «Он проходил там лечение после попытки суицида», — рассказал собеседник. Тело Максименко было обнаружено в ночь с понедельника на вторник, рассказал он. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

В апреле 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 млн руб. по делу о взятках от представителей криминального мира и лишили звания полковника юстиции, по совокупности обвинений в 2020 году ему назначили 14 лет колонии и штраф 250 млн рублей.

В конце 2020-го Максименко отправили в исправительную колонию № 11 Нижегородской области для силовиков. Это колония строгого режима в городе Бор.

В исправительной колонии № 11 проводится проверка, рассказал источник РБК, близкий ко ФСИН. «Проверку проводят сотрудники центрального аппарата службы, также в ней участвуют следователи СК и сотрудники подразделения прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний», — добавил источник.

Осужденный по делу Шакро полковник получил помилование и возглавил отряд
Общество
Алексей Крамаренко

Бывшего полковника СК арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении денег за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — и от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии. Шенгелия передал Максименко деньги за возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у него часы Hublot.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

В 2020 году по делу о получении взяток от представителей криминального мира также приговорили бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии и штраф в размере 196 млн руб. Третий фигурант — бывший начальник управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко получил 10 лет колонии строгого режима, однако на прошлой неделе источники РБК сообщили, что он получил помилование и принимает участие в военной операции на Украине.
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Юлия Волкова Юлия Волкова
Михаил Максименко Следственный комитет дело Шакро

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Подручного Шакро Молодого признали виновным в похищении бизнесмена из США
Общество
Осужденный по делу Шакро полковник получил помилование и возглавил отряд
Общество
Суд приговорил экс-главу СК Москвы Дрыманова к 12 годам лишения свободы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Шойгу заявил о завершении испытаний подлодки «Император Александр III Политика, 14:48
Как выбрать мультиварку: 10 опций, на которые стоит обратить внимание Недвижимость, 14:47
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 14:46
Кто и как выйдет из-под контроля иностранных холдингов Pro, 14:44
Как инновации ускоряют развитие ИТ-компании РБК и Softline, 14:40
Пробка на границе Польши и Украины растянулась на 53 километра Политика, 14:39
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:35
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Адвокат подтвердил смерть экс-главы управления безопасности СК Максименко Общество, 14:34
Песков фразой «не получится» ответил на угрозу Зеленского Путину Политика, 14:34
Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу Общество, 14:33
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:23
С начала года бюджет получил налогов более чем на ₽37 трлн Финансы, 14:23
Клуб КХЛ подписал финалиста Кубка Стэнли 2020 года Худобина Спорт, 14:23
Мутко заявил о выходе рынка жилья из состояния избытка предложения Недвижимость, 14:21