Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

По словам Александра Калашникова, это нужно для того, чтобы содержание заключенных соответствовало мировым стандартам

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.

«Нам нужно обеспечить те условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам», — объяснил он решение строить новые СИЗО (цитата по «РИА Новости»).

Также Калашников анонсировал появление в местах лишения свободы новых исправительных центров, где будут трудиться заключенные, которым нужно выплачивать алименты и возмещать ущерб по решениям судов.

Калашников, который ранее руководил УФСБ по Красноярскому краю,возглавил ФСИН в начале октября. Причиной отставки его предшественника Геннадия Корниенко называлось достижение им 65-летнего возраста, предельного для нахождения на государственной службе.

По данным ФСИН, по состоянию на 1 ноября в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 530 460 человек. Большинство из них (более 430 тыс.) отбывают наказание в 700 исправительных колониях.

Эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) при этом указывают, что пенитенциарная система не справляется с задачей сдерживания преступности. Как говорится в докладе, о котором РБК сообщал 3 октября, на это указывает тот факт, что 54% тюремного населения составляют люди, уже имеющие судимость.

В России самое высокое в Европе число заключенных на душу населения (375 на 100 тыс. при среднем уровне 102 на 100 тыс.). Российские осужденные чаще европейских приговариваются к реальному лишению свободы. Также они чаще европейских отбывают длительные сроки (свыше трех лет) — 76% против 60%, при том что «длительная изоляция осужденных от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений», утверждают авторы доклада.