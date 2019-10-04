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Тюрьмы отправляют на гражданку
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Газета
Тюрьмы отправляют на гражданку
Газета № 153 (3108) (0410) Общество,
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Тюрьмы отправляют на гражданку
Правозащитники подготовили предложения по реформированию системы ФСИН
Все, кроме охраны, в исправительных учреждениях должны осуществлять гражданские специалисты, говорится в докладе для Общероссийского гражданского форума. Его авторы советуют также разрешить заключенным мобильную связь и интернет
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний должна быть преобразована из милитаризованного ведомства в гражданское. Такое предложение содержится в докладе Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) о модернизации системы российских тюрем, с которым ознакомился РБК.

Чтобы пенитенциарная система выполняла свои задачи по сдерживанию и искоренению преступности, необходимо реформировать уголовное законодательство, считают эксперты ЦПУР, в том числе снизить гиперкриминализацию экономики в УК и упразднить лишение свободы для осужденных за хранение наркотиков без сбыта.

Доклад будет представлен на ноябрьском Общероссийском гражданском форуме (ОГФ), созданном по инициативе Алексея Кудрина. Его автором стала руководитель проекта «Право и нормотворчество в цифровой среде» Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева. Рекомендации для исследования готовили директор Института прав человека Валентин Гефтер, руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова и доцент кафедры экономики труда и персонала МГУ Антон Табах.

1 октября стало известно о готовящейся отставке директора ФСИН Геннадия Корниенко, который достиг предельного возраста госслужащего. В четверг, 3 октября, был опубликован соответствующий указ президента. Наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся должность источники РБК называют выходца из ФСБ Вадима Баланина, курирующего работу оперативных подразделений ФСИН.

При этом 9 сентября президент России подписал указ, согласно которому должность директора ФСИН может замещать гражданское лицо.

В чем проблемы российских тюрем и колоний

Российская пенитенциарная система не справляется с задачей сдерживания преступности и не выполняет функцию ресоциализации осужденных, констатируют эксперты. На это, в частности, указывает высокий процент рецидивов: 54% тюремного населения — люди, уже имеющие судимость. Одновременно бюджет российской тюремной системы — самый высокий в Европе. «Издержки текущей уголовной политики и функционирования правоохранительной и пенитенциарной системы представляются неоправданно высокими по сравнению с тем уровнем защиты жителей страны, который они в состоянии обеспечить», — говорится в докладе.

В России самое высокое в Европе число заключенных на душу населения (375 на 100 тыс. при среднем уровне 102 на 100 тыс.). Российские осужденные чаще европейских приговариваются к реальному лишению свободы. Также они чаще европейских отбывают длительные сроки (свыше трех лет) — 76% против 60%, при том что «длительная изоляция осужденных от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений», утверждают авторы доклада. Сроки изоляции от трех лет и выше приводят к дезадаптации человека в обществе и увеличивают риск рецидива, делают выводы авторы доклада.

Среди проблем российской уголовной политики эксперты выделяют гиперкриминализацию экономической активности: «Действия, которые можно считать частью обычного хозяйственного оборота или результатом незначительных ошибок в экономической деятельности, могут быть квалифицированы и квалифицируются как преступления». Такая ситуация парадоксальным образом стимулирует предпринимателей уходить в серый сектор экономики, поскольку риски при легальной и теневой деятельности сопоставимы, предупреждают в ЦПУР.

Другая проблема — избыточное преследование наркопотребителей. С запрещенными веществами связана самая массовая категория уголовных дел; 28% заключенных отбывают наказание именно по наркотическим делам, и большинство из них — по составам, не связанным со сбытом или изготовлением наркотиков, за объемы, не предполагающие широкой торговли. Среди правовых норм, создающих практику преследования наркопотребителей, эксперты особо выделяют приравнивание всей массы изъятой смеси к массе чистого вещества.

Авторы отмечают провал и непоследовательность реформ, нацеленных на гуманизацию условий в местах лишения свободы. Современная система ФСИН унаследовала многие свойства советского ГУЛАГа, в том числе нелогичное распределение колоний по регионам, нарушающее право осужденных отбывать наказание недалеко от места жительства и встречаться с родными, указали эксперты.

Приоритетами военизированной ФСИН являются контроль и изоляция осужденных, что мешает их ресоциализации. У заключенных редко есть возможность работать и почти никогда нет возможности учиться во время отбывания наказания.

Что предложили эксперты

Авторы доклада считают, что дорогостоящее для общества лишение свободы должно использоваться «с разумной экономностью», а санкции, не связанные с изоляцией преступников, должны применяться более широко. Снизить тюремное население могли бы также более широкое применение условно-досрочного освобождения и распространение на большинство наркотических составов практики перезачета сроков наказания, действующей с прошлого года.

Кроме того, пенитенциарной системе следует сместить приоритеты в сторону ресоциализации заключенных, что позволит компенсировать последствия их дезадаптации в обществе и усвоения криминальной культуры, считают эксперты. Для этого необходим перевод ФСИН в статус гражданского ведомства.

Эксперты считают, что из структуры ФСИН нужно выделить подразделения, осуществляющие охранно-режимные и оперативно-разыскные функции, передав их либо особому подразделению внутри ФСИН, либо спецподразделениям МВД.

В ЦПУР предлагают ввести конкурсный порядок замещения должностей начальника пенитенциарных учреждений, а также модернизировать систему подготовки кадров для тюремной системы.

Среди прочих мер по ресоциализации осужденных эксперты предлагают усилить в законодательстве требование отправлять в колонии недалеко от мест проживания, оборудовать больше помещений для кратких и длительных свиданий с родными, разработать специальную программу социальной адаптации освобожденных, а также «легализовать использование осужденными мобильных телефонов и иных средств связи». У заключенных также должен быть доступ к интернету: они должны использовать его «в целях самообразования под контролем администрации», считают эксперты.

Адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия считает предложения экспертов разумными, но сомневается, что новое руководство ФСИН пойдет на эти реформы — в силу консерватизма этого ведомства. По его мнению, сотрудники ФСИН не готовы допустить к своей работе гражданских специалистов.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что реформа пенитенциарной системы должна предполагать упразднение главного оперуправления ФСИН, всех оперчастей СИЗО и колоний. «Тюрьма должна перестать дорабатывать за следствие, — поясняет он. — Пока это не изменится, будут «пресс-хаты», режимные отряды, пытки, незаконные услуги следователям и прокурорам, круговая порука».

Осечкин считает, что реформа ФСИН маловероятна, пока пенитенциарная система будет служить как кормушка для коррумпированных чиновников. «Никому нет дела до изменений, массовых пыток и унижений, реформы, гуманизации и даже экономии бюджетных средств. Идет борьба за потоки, чьи люди будут контролировать ФГУПы, финансовые потоки, в чьих руках будет инструмент по распределению ГОЗа на миллиарды рублей ежегодно», — говорит он. Бюджет ФСИН на 2019 год — 281,5 млрд руб.

Авторы: Маргарита Алехина, Владимир Дергачев.
Теги: ФСИН , Геннадий Корниенко , реформа
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