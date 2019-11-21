Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

По данным Baza, директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко давала положительный отзыв на приказ Минздрава о новых правилах медосмотра для водителей

Татьяна Клименко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко написала заявлении об уходе с поста по собственному желанию. «Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», — сообщила она в разговоре с РБК. На вопрос о причинах такого решения Клименко ответила, что не хотела бы об этом говорить.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России от комментариев воздержались. РБК направил запрос в пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского и пресс-службу Министерства здравоохранения.

Ранее Telegram-канал Baza, не указывая источник информации, сообщил, что Клименко уволили с поста главы Центра наркологии. По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. Отмечается, что позднее она поменяла мнение и написала новый отзыв, но его уже не стали рассматривать.

На вопрос РБК, предоставляла ли она Минздраву отзыв на проект приказа от 10 сентября, Клименко ответила, что не хотела бы комментировать эту информацию.