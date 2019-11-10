«Аэроэкспресс» запустил в Шереметьево двухэтажные поезда

Первый двухэтажный поезд «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler Rail Group отправился в аэропорт Шереметьево с Белорусского вокзала, в субботу, 9 ноября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Состав будет курсировать с 12:00, совершая несколько рейсов по маршруту Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево. До конца текущего года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении.

«Аэроэкспресс» заключил контракт с Stadler Rail Group на поставку 25 двухэтажных поездов на €380 млн в феврале 2014 года. В 2016-м число поездов сократили до 11, их стоимость оценивалась в €183,9 млн.

В августе 2017 года поезда Stadler Rail Group получили российский сертификат.

Первый двухэтажный поезд Аэроэкспресс» запустили в октябре 2017 года. Он отправился с Киевского вокзала в аэропорт Внуково, впоследствии составы стали курсировать на Домодедовском направлении. За это время составы перевезли 12,6 млн пассажиров.