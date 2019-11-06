«Аэроэкспресс» в Шереметьево сменит станцию отправления из-за запуска МЦД

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После открытия первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД), которая будет идти из Одинцово в Лобню, все поезда «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево будут отправляться не с Белорусского вокзала, а из Одинцово. При этом вокзал станет промежуточной остановкой, рассказала «Ведомостям» генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она напомнила, что с июля этого года два-три рейса в день — первые и последние — «Аэроэкспресс» в тестовом режиме уже начал отправлять из Одинцово. Однако с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть, сообщила Бисембаева.

Гендиректор «Аэроэкспресса» отметила, что на пути из Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД (порядка 50 руб.). Между вокзалом и аэропортом сохранится режим экспресса, но будет добавлена еще одна остановка — Савеловский вокзал (сейчас действует только одна остановка — Окружная).

По ее словам, после того, как в 2018 году на пути «Аэроэкспресса» в Шереметьево появилась остановка Окружная, приток пассажиров для компании составил около 200 тыс. человек, а старт из Одинцово даст в общей сложности еще около 1 млн пассажиров в Шереметьево.

Бисембаева рассказала, что время в пути между Одинцово и Шереметьево сейчас составляет 90 мин. Поскольку удлинение маршрута добавит приличное число пассажиров, то на шереметьевском направлении будут работать исключительно двухэтажные швейцарские поезда Stadler (сейчас они используются для перевозки пассажиров в аэропорты Домодедово и Внуково).