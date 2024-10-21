 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский язык

Минпросвещения планирует через два года ввести арабский язык в качестве шестого ЕГЭ по выбору, рассказал Кравцов. Сейчас можно выбирать из пяти языков: английского, французского, испанского, немецкого и китайского
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ЕГЭ по иностранному языку через два года может появиться арабский язык, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе визита президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию им. Е. Примакова в Подмосковье, передает «Интерфакс.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал Кравцов.

Для сдачи ЕГЭ по иностранному языку сейчас можно выбрать английский, немецкий, испанский, французский или китайский. В конце сентября в Минобрнауки предлагали исключить этот экзамен из списка тех, что вузы могут делать обязательными для поступления на менеджмент или экономические специальности. Однако в начале октября на заседании общественного совета поддержали возвращение обязательного экзамена по иностранному языку для поступления на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом».

Минобрнауки предложило оставить менеджеров без ЕГЭ по иностранному языку
Общество
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

В конце прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изучение арабского языка в российских школах и его включение в ЕГЭ. «Мы открыты для Востока — и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. <...> В России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь», — отметил он тогда.

В Рособрнадзоре уточнили, что для преподавания арабского языка в школах необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе создать учебники и опробовать их.

В Минпросвещения отмечали, что программы арабского языка открыты в пяти вузах России, по ним обучаются более 500 человек. Наибольшее количество таких студентов учится в Чеченском государственном педагогическом университете.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минпросвещения Сергей Кравцов ЕГЭ иностранный язык экзамен
Материалы по теме
Иранский министр предложил связать электросети России и арабских стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 104,4 (-0,45) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 96,09 (-0,32) Инвестиции, 17:58
Подведены итоги конференции Revenue ConfПресс-релиз, 19:02
Получивший пять лет за взятку экс-зам Гладкова отправился на спецоперациюПолитика, 18:59
Путин наградил орденом Гагарина ракетно-космический центр «Прогресс»Общество, 18:54
Газпромбанк подвел итоги работы по устойчивому финансированиюПресс-релиз, 18:53
В Албании задержали бывшего президента Мету по подозрению в коррупцииПолитика, 18:37
В Британии отказались извиняться и платить репарации за работорговлюПолитика, 18:37
Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» жителя КарелииОбщество, 18:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК завел дело об использовании рабского труда в Ростовской областиОбщество, 18:35
Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществомПолитика, 18:34
Германия открыла в Балтийском море штаб НАТО из-за РоссииПолитика, 18:32
Кремль назвал темы саммита БРИКС в КазаниПолитика, 18:30
В Дубае построят «тонкий» небоскреб шириной в квартируНедвижимость, 18:29
В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский языкОбщество, 18:20
В ЕС заявили о давлении со стороны России на выборы в МолдавииПолитика, 18:17