В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский язык

Минпросвещения планирует через два года ввести арабский язык в качестве шестого ЕГЭ по выбору, рассказал Кравцов. Сейчас можно выбирать из пяти языков: английского, французского, испанского, немецкого и китайского

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ЕГЭ по иностранному языку через два года может появиться арабский язык, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе визита президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию им. Е. Примакова в Подмосковье, передает «Интерфакс.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал Кравцов.

Для сдачи ЕГЭ по иностранному языку сейчас можно выбрать английский, немецкий, испанский, французский или китайский. В конце сентября в Минобрнауки предлагали исключить этот экзамен из списка тех, что вузы могут делать обязательными для поступления на менеджмент или экономические специальности. Однако в начале октября на заседании общественного совета поддержали возвращение обязательного экзамена по иностранному языку для поступления на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом».

В конце прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изучение арабского языка в российских школах и его включение в ЕГЭ. «Мы открыты для Востока — и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. <...> В России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь», — отметил он тогда.

В Рособрнадзоре уточнили, что для преподавания арабского языка в школах необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе создать учебники и опробовать их.

В Минпросвещения отмечали, что программы арабского языка открыты в пяти вузах России, по ним обучаются более 500 человек. Наибольшее количество таких студентов учится в Чеченском государственном педагогическом университете.