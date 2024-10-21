В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский язык
В ЕГЭ по иностранному языку через два года может появиться арабский язык, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе визита президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию им. Е. Примакова в Подмосковье, передает «Интерфакс.
«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал Кравцов.
Для сдачи ЕГЭ по иностранному языку сейчас можно выбрать английский, немецкий, испанский, французский или китайский. В конце сентября в Минобрнауки предлагали исключить этот экзамен из списка тех, что вузы могут делать обязательными для поступления на менеджмент или экономические специальности. Однако в начале октября на заседании общественного совета поддержали возвращение обязательного экзамена по иностранному языку для поступления на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом».
В конце прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изучение арабского языка в российских школах и его включение в ЕГЭ. «Мы открыты для Востока — и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. <...> В России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь», — отметил он тогда.
В Рособрнадзоре уточнили, что для преподавания арабского языка в школах необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе создать учебники и опробовать их.
В Минпросвещения отмечали, что программы арабского языка открыты в пяти вузах России, по ним обучаются более 500 человек. Наибольшее количество таких студентов учится в Чеченском государственном педагогическом университете.
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