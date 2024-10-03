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Перечень экзаменов для поступления в вузы изменят в 2025 году

В Минобрнауки предложили сделать обязательными для педагогических направлений обществознание и профильный предмет наряду с русским языком. В 2025-м в силу вступят «незначительные» обновления, в 2026-м — «существенные новации»
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Изменения в перечень обязательных вступительных испытаний будут вводить поэтапно: в 2025 году вступят в силу обновления для направлений подготовки, где список экзаменов изменится незначительно, а часть с «существенными новациями» начнет действовать с 2026 года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании общественного совета при ведомстве.

Минобрнауки внесло проект с поправками 20 сентября, обсуждение инициативы продлится до 10 октября. В изначальной версии документа изменения предполагали, что абитуриенты будут сдавать экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных (вуз выбирает один из рекомендованных в перечне предметов по специальности) и по одному-двум профильным предметам из оставшихся в перечне (по выбору университета или абитуриента).

Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года, а выпускники должны решить, по каким предметам сдают ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года.

С новыми поправками проект предполагает изменение перечня вступительных испытаний по педагогическим направлениям: наряду с русским языком обязательным станет экзамен по обществознанию, а также по профильному предмету (тот, кто хочет стать учителем химии, должен будет сдать ЕГЭ по химии). Фальков предлагал сделать обязательными вступительные испытания по профильным предметам для педагогических направлений со следующего года.

Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Также на заседании поддержали возвращение обязательного экзамена по иностранному языку для поступления на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Кроме того, обсуждался вопрос формата экзамена по русскому языку для поступающих на инженерно-технические специальности. В частности, поступило предложение о переходе к зачету (преодолению минимальной планки баллов ЕГЭ). По этому поводу высказывали противоположные мнения, потому Фальков поручил «дополнительно всесторонне проработать этот вопрос».

С 2021 года вузы могут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов, например по физике и информатике (при этом абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по этим предметам по своему усмотрению).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобрнауки Валерий Фальков ЕГЭ поступление вузы абитуриенты экзамены
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