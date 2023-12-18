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В Рособрнадзоре не исключили появления ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор: арабский язык может появиться в перечне иностранных языков на ЕГЭ

Арабский язык могут добавить в перечень иностранных языков на выбор на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ХХ Фаизхановских чтений в Московской соборной мечети. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

«Мы открыты для Востока — и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. <...> В России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь», — отметил Музаев.

В пресс-службе Рособрнадзора «Коммерсанту» объяснили, что для появления возможности преподавать арабский язык в российских школах необходимо разработать федеральных государственный образовательный стандарт, а на его базе разработать учебники и опробовать их.

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Фото:Максим Кимерлинг / ТАСС

В Минпросвещения отметили, что программы арабского языка открыты в пяти вузах России, по ним обучаются более 500 человек. Наибольшее количество таких студентов учится в Чеченском государственном педагогическом университете.

Сейчас ЕГЭ по иностранным языку на выбор можно сдавать по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому. 

Теги
Рособрнадзор Анзор Музаев ЕГЭ образование
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