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Ученые РАН предложили создать альтернативу Нобелевской премии

В сибирской РАН предложили альтернативу Нобелевской премии, которая якобы минует достижения ученых из России и очень сильно зависит от политики
Николай Колчанов
Николай Колчанов (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Выбор лауреатов Нобелевской премии необъективен, в качестве ее альтернативы следует учредить новую международную систему премирования за высшие научные достижения, предложил научный руководитель Института цитологии и генетики СО РАН академик Николай Колчанов на заседании президиума Сибирского отделения (СО) РАН. Трансляция шла на YouTube.

«Тот факт, что нобелевские премии присуждалась, минуя достижения русских ученых, он известен», — считает Колчанов (цитата по ТАСС).

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Работы на соискание премии будут представлять ученые из России, Индии, Китая и других стран, а ее сумма в несколько раз должна превзойти размер Нобелевской премии (около $0,9 млн), предложил академик. Колчанов призвал РАН донести эту инициативу до российского правительства. Его предложение поддержал председатель Сибирского отделения Валентин Пармон, заявивший, что лауреатов Нобелевской премии выбирает базирующийся в Швеции Нобелевский комитет, а он «очень сильно зависит от многих политических обстоятельств». По его мнению, эту идею стоит обсудить с Международной ассоциацией академий наук (МААН).

В этом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили шведскому биологу Сванте Пэбу за открытия в области эволюции человека и генома вымерших гоминидов, напомнил Пармон. Он считает, что Нобелевский комитет никак не учел вклад в эти исследования ученых из Сибири, среди которых был научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН академик Анатолий Деревянко.

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В этом году Нобелевскую премию мира получили российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Нобелевский комитет пояснил, что решение связано со стремлением воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

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«Благодаря своим последовательным усилиям в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и почтили видение Альфреда Нобеля о мире и братстве», — говорилось в сообщении.

«Мемориал» — российская правозащитная организация, была учреждена в 1992 году в Москве. В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями истории репрессий в СССР и восстановлением памяти их жертв, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нобелевская премия РАН
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