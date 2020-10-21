В Ереване заявили об экологической катастрофе в Карабахе из-за трупов

В Министерстве окружающей среды обратились к международным организациям с предупреждением о риске экологической катастрофы из-за тел погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе

Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших при боях в регионе людей. Об этом заявило Министерство окружающей среды Армении, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами», — говорится в сообщении министерства.

«Учитывая, что жертвы исчисляются тысячами, а множество трупов разбросаны рядом с водоемами и вдоль них, продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей и нанесет ущерб окружающей среде», — отметили в ведомстве.

В первую очередь угроза связана с распространением инфекционных заболеваний, а также с распространением опасных патогенов через животных и заражением ими водоемов.