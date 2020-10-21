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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване заявили об экологической катастрофе в Карабахе из-за трупов

В Министерстве окружающей среды обратились к международным организациям с предупреждением о риске экологической катастрофы из-за тел погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших при боях в регионе людей. Об этом заявило Министерство окружающей среды Армении, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами», — говорится в сообщении министерства.

«Учитывая, что жертвы исчисляются тысячами, а множество трупов разбросаны рядом с водоемами и вдоль них, продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей и нанесет ущерб окружающей среде», — отметили в ведомстве.

В первую очередь угроза связана с распространением инфекционных заболеваний, а также с распространением опасных патогенов через животных и заражением ими водоемов.

Баку заявил о выведенном из строя батальоне ВС Армении в Карабахе
Политика
Министерство обороны Азербайджана

«Мы призываем международное сообщество решительно осудить, прекратить применение силы против Арцаха, мирного населения, жизненно важной инфраструктуры, смягчить последствия гуманитарных и экологических катастроф в этом регионе», — заявили в министерстве.

Точной статистики потерь в боях в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября, стороны не публикуют.

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В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве МИД России, во время которых стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами погибших. Однако бои продолжились.

Алиев заявил о взятии города Зангилан и 24 сел в Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября заявил, что армия взяла под контроль город Зангилан и 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах. Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за участия иностранных боевиков в карабахском конфликте у России есть повод и законное основание для проведения в регионе антитеррористической операции.

По его словам, у мирового сообщества уже нет сомнений в том, что Турция наняла и привезла в Нагорный Карабах сирийских военных. «К сожалению, мы видим, что часть этих наемников перебрасывается на Северный Кавказ. Уже непосредственно на территории России мы видим активность террористических группировок», — добавил Пашинян. В Баку неоднократно отвергали обвинения в привлечении иностранных наемников для боевых действий в Нагорном Карабахе.

Автор
Владислав Гордеев
погибшие конфликт Нагорный Карабах
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