В Ереване заявили об экологической катастрофе в Карабахе из-за трупов
Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших при боях в регионе людей. Об этом заявило Министерство окружающей среды Армении, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами», — говорится в сообщении министерства.
«Учитывая, что жертвы исчисляются тысячами, а множество трупов разбросаны рядом с водоемами и вдоль них, продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей и нанесет ущерб окружающей среде», — отметили в ведомстве.
В первую очередь угроза связана с распространением инфекционных заболеваний, а также с распространением опасных патогенов через животных и заражением ими водоемов.