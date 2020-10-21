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Пандемия коронавируса ,  
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Безработица в Подмосковье за время пандемии выросла в шесть раз

Количество официально зарегистрированных безработных в Подмосковье выросло до 150 тыс. человек. За время пандемии власти сумели трудоустроить около 10 тыс. граждан
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С апреля по октябрь в центрах занятости Подмосковья зарегистрировалось в шесть раз больше безработных, чем было до пандемии. Об этом в эфире телеканала «360» сообщила министр социального развития области Ирина Фаевская.

Запись трансляции с ответами чиновницы на вопросы граждан опубликована на YouTube.

«Уровень безработицы у нас значительно вырос. У нас 150 тыс. зарегистрированных безработных. <...> Хочу заметить, что с апреля по октябрь уровень безработицы у нас возрос в шесть раз», — сказала министр.

Еще около 10 тыс. человек получили отказ в регистрации, поскольку информация о них получила подтверждения из Пенсионного фонда. Около 40 тыс. человек сами отозвали свои заявления, поскольку нашли работу или по другим причинам, уточнила она.

Центрами занятости трудоустроено около 10 тыс. жителей Московской области.

«С апреля месяца, с начала пандемии мы выплатили уже 4,6 млрд руб. в качестве пособия по безработице. Это средства федерального бюджета. Увеличение численности [безработных] вызвало необходимость дополнительного финансирования. <...> Правительство Российской Федерации готово к такому развитию событий», — заверила министр.

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб. Месяц спустя правительство снова решило дополнительно выделить более 35 млрд руб. на поддержу безработных в России. «Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать», — сказал тогда Мишустин.

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд руб., что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — говорилось в сообщении правительства.

В сентябре президент Владимир Путин потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3 до 4,7%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число безработных с начала пандемии коронавируса увеличилось на 1,3 млн человек. С марта по октябрь количество безработных выросло с 3,5 млн до 4,8 млн.


 

Автор
Владислав Гордеев
безработица Московская область пособие
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Мишустин сообщил о дополнительных средствах на поддержку безработных
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Путин сообщил об обострении проблемы безработицы в России
Политика
Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице
Общество
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