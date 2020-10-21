Безработица в Подмосковье за время пандемии выросла в шесть раз

Количество официально зарегистрированных безработных в Подмосковье выросло до 150 тыс. человек. За время пандемии власти сумели трудоустроить около 10 тыс. граждан

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С апреля по октябрь в центрах занятости Подмосковья зарегистрировалось в шесть раз больше безработных, чем было до пандемии. Об этом в эфире телеканала «360» сообщила министр социального развития области Ирина Фаевская.

Запись трансляции с ответами чиновницы на вопросы граждан опубликована на YouTube.

«Уровень безработицы у нас значительно вырос. У нас 150 тыс. зарегистрированных безработных. <...> Хочу заметить, что с апреля по октябрь уровень безработицы у нас возрос в шесть раз», — сказала министр.

Еще около 10 тыс. человек получили отказ в регистрации, поскольку информация о них получила подтверждения из Пенсионного фонда. Около 40 тыс. человек сами отозвали свои заявления, поскольку нашли работу или по другим причинам, уточнила она.

Центрами занятости трудоустроено около 10 тыс. жителей Московской области.