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Общество ,  
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Мишустин сообщил о дополнительных средствах на поддержку безработных

Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство дополнительно выделило более 35 млрд руб. на поддержу безработных в России. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

По словам Мишустина, необходимо, чтобы все, кто остался без работы, регулярно получали положенные выплаты.

«Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать», — сказал он.

По его словам, в бюджете на текущий год социальные выплаты предусматривались в размере более 165 млрд руб. Упомянутые 35 млрд руб. будут выделены дополнительно к ним.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В сентябре премьер также сообщал, что подписал распоряжение о выделении на выплату пособий по безработице 35,3 млрд руб. По его словам, до 31 августа на компенсации безработным было потрачено 109,4 млрд руб., что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Для того, чтобы избежать невыплат, власти приняли решение о дополнительном финансировании в размере 35 млрд руб.

Ранее, 12 октября, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число зарегистрированных безработных за период с марта по октябрь выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн. По словам министра, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сейчас — 6,4%. Он также добавил, что ситуация на рынке труда остается достаточно сложной

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