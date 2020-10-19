Мишустин сообщил о дополнительных средствах на поддержку безработных

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Правительство дополнительно выделило более 35 млрд руб. на поддержу безработных в России. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

По словам Мишустина, необходимо, чтобы все, кто остался без работы, регулярно получали положенные выплаты.

«Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать», — сказал он.

По его словам, в бюджете на текущий год социальные выплаты предусматривались в размере более 165 млрд руб. Упомянутые 35 млрд руб. будут выделены дополнительно к ним.