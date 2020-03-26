Спасатели заявили о надежде найти пилота разбившегося Су-27 живым

Спасатели зафиксировали активность радиобуя с разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27, сообщили в Росморречфлоте. Это дает надежду найти пилота самолета

Поисковая операция в Черном море, где вечером 25 марта разбился истребитель Су-27, продолжается, власти заявили о надежде найти пилота, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — сообщили в Росморречфлоте и уточнили, что в поисковой операции участвуют шесть судов.

О полученных сигналах с радиомаяка сообщал также источник ТАСС в морских оперативных службах. По его словам, они получены из района, расположенного за пределами зоны поиска. «Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат», — рассказал собеседник агентства. «Или ветром снесло, или на парашюте», — пояснил он.

Информация о крушении Су-27 поступила вечером 25 марта. По данным Минобороны, Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма. Тогда же военные сообщили, что поисковая операция затруднена из-за плохих погодных условий.