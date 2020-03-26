Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
«Дочка» РЖД «заморозила» стоимость билетов в купе из-за коронавируса Общество, 08:00 Коронавирус как форс-мажор: последствия для турбизнеса Pro, 07:57 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:57 Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи экономике из-за коронавируса Экономика, 07:42 Спасатели заявили о надежде найти пилота разбившегося Су-27 живым Общество, 07:37 Число заболевших COVID-19 в Якутии выросло до 14 человек Общество, 07:11 Отели из-за низкой загрузки предложили услуги по самоизоляции в номерах Бизнес, 07:00 Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек Общество, 06:55 СК начал проверку после нападения собаки на девочку в Магадане Общество, 06:52 В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом Общество, 06:38 Сервис такси Gett подал в суд на Volkswagen Бизнес, 06:29 Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии Финансы, 06:02 Две ракеты упали возле американского посольства в центре Багдада Политика, 05:36 Совфед исключил сокращение праздников после объявления нерабочей недели Общество, 05:11
Общество ,  
0 

Спасатели заявили о надежде найти пилота разбившегося Су-27 живым

Спасатели зафиксировали активность радиобуя с разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27, сообщили в Росморречфлоте. Это дает надежду найти пилота самолета

Поисковая операция в Черном море, где вечером 25 марта разбился истребитель Су-27, продолжается, власти заявили о надежде найти пилота, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — сообщили в Росморречфлоте и уточнили, что в поисковой операции участвуют шесть судов.

О полученных сигналах с радиомаяка сообщал также источник ТАСС в морских оперативных службах. По его словам, они получены из района, расположенного за пределами зоны поиска. «Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат», — рассказал собеседник агентства. «Или ветром снесло, или на парашюте», — пояснил он.

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем
Общество

Информация о крушении Су-27 поступила вечером 25 марта. По данным Минобороны, Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма. Тогда же военные сообщили, что поисковая операция затруднена из-за плохих погодных условий.

В тот же день на Кубани под станицей Дмитриевской разбился учебно-боевой L-39, за штурвалом которого был четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища. Курсант погиб, причина катастрофы пока неизвестна. В Минобороны предположили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Летчик, уточнили в ведомстве, пытался увести падающую машину в сторону от населенного пункта, поэтому ему не хватило времени, чтобы катапультироваться.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: авиакатастрофа, Буй, спасательная операция
Материалы по теме
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем
Общество
На Кубани разбился учебно-боевой самолет
Общество
Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter