На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет

На борту находились два летчика, они смогли катапультироваться и не пострадали. Позже СМИ сообщили, что они сами вышли на связь

Самолет Aero L-39 Albatros (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет L-39, сообщили в Минобороны. Летчикам удалось катапультироваться.

«13 августа 2020 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет L-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, авария не вызвала никаких разрушений на земле. Ее причину будет выяснять комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пилоты разбившегося L-39 сами вышли на связь.