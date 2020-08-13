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На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет

На борту находились два летчика, они смогли катапультироваться и не пострадали. Позже СМИ сообщили, что они сами вышли на связь
Самолет Aero L-39 Albatros
Самолет Aero L-39 Albatros (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет L-39, сообщили в Минобороны. Летчикам удалось катапультироваться.

«13 августа 2020 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет L-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, авария не вызвала никаких разрушений на земле. Ее причину будет выяснять комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

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Позже ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пилоты разбившегося L-39 сами вышли на связь.

РБК направил запрос в пресс-службу Южного военного округа Минобороны.

В марте в Краснодарском крае разбился самолет L-39. В момент аварии им управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, он погиб. Самолет не нес в себе боекомплекта. Очевидцы сообщали, что перед падением самолет загорелся. Его обнаружили работники местного сельхозпредприятия.

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L-39 — чехословацкий учебно-боевой самолет, предназначен для обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, а также для отработки действий, связанных с перехватом воздушных целей. Первый полет этой модели состоялся в 1968 году, в эксплуатацию введен в 1971 году.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Артем Афонский
Теги: самолет, крушение, Краснодарский край
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