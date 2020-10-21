В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города о пассажирах без масок

Как заявил пресс-секретарь главы города, слова Александра Высокинского, который сказал, что пассажиров без масок «можно и нужно» выгонять из транспорта, были вырваны из контекста

Александр Высокинский (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Слова мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, призвавшего накануне жителей выгонять из общественного транспорта пассажиров без масок, были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов, передает ТАСС.

«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал пресс-секретарь.

20 октября Высокинский в интервью порталу Е1 на вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам выгонять из общественного транспорта людей без медицинских масок, ответил «можно и нужно».