В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города о пассажирах без масок
Слова мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, призвавшего накануне жителей выгонять из общественного транспорта пассажиров без масок, были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов, передает ТАСС.
«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал пресс-секретарь.
20 октября Высокинский в интервью порталу Е1 на вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам выгонять из общественного транспорта людей без медицинских масок, ответил «можно и нужно».