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В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города о пассажирах без масок

Как заявил пресс-секретарь главы города, слова Александра Высокинского, который сказал, что пассажиров без масок «можно и нужно» выгонять из транспорта, были вырваны из контекста
Александр Высокинский
Александр Высокинский (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Слова мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, призвавшего накануне жителей выгонять из общественного транспорта пассажиров без масок, были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов, передает ТАСС.

«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал пресс-секретарь.

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20 октября Высокинский в интервью порталу Е1 на вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам выгонять из общественного транспорта людей без медицинских масок, ответил «можно и нужно».

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По его словам, сейчас в Екатеринбурге «предельно простая» ситуация: властям и жителям нужно приложить максимум усилий, чтобы не вернуться к жестким ограничениям по коронавирусу, которые были весной.

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Мэр заявил, что если «мы говорим, что в транспорте нужно быть в маске», то нужно соблюдать предписанные требования санитарной защиты, иначе начнет расти заболеваемость и нужно будет вводить жесткий карантин.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Свердловской области выявили более 33 тыс. инфицированных — это пятое место среди регионов. 25 тыс. пациентов выздоровели, 708 человек умерли.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Екатеринбург транспорт медицинские маски
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