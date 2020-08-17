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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса

Касса в одном из кафе Екатеринбурга
Касса в одном из кафе Екатеринбурга (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Кроме того, с этого числа в области откроют базы и дома отдыха, детско-юношеские спортивные школы. Масочный режим и требование сохранять социальную дистанцию остаются в силе.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Согласно всероссийской карте снятия ограничений, Свердловская область находится на втором этапе. Разрешены с сохранением профилактических мер спортивные занятия на воздухе и работа фитнес-центров, прогулки, открыты некоторые предприятия сферы услуг и крупные магазины.

По последним данным, в области выявили 23 546 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 374 человека умерли.

Всего в России зарегистрировали 927,7 тыс. заболевших. В Свердловской области за последние сутки выявили 141 новый случай заражения.

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Источник: JHU
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Теги: Свердловская область, коронавирус, ограничения
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