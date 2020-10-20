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Мэр Екатеринбурга призвал пассажиров выгонять из автобуса людей без масок

Александр Высокинский
Александр Высокинский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Пассажирам городского транспорта «можно и нужно» выгонять из транспорта людей, которые не надевают маски и перчатки. Об этом, отвечая на вопрос читателей, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью порталу Е1.

Во время интервью журналист озвучила ему вопрос читателя: «Можно ли мы сами будем выгонять COVID-диссидентов из транспорта».

На это Высокинский ответил: «Можно и нужно». По его словам, ситуация сейчас «предельно простая». «Заболеваемость увеличивается, мы сегодня предпринимаем максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений, которые у нас были».

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Мэр отметил, что если «мы говорим, что в транспорте нужно быть в маске», то если «мы не будем соблюдать элементарные условия» и будет расти заболеваемость, то «снова придется вводить ограничения».

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