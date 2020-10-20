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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог назвал способы личной защиты от COVID-19

Чтобы укрепить иммунитет и защититься от вирусов, необходимы умеренная физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Он отметил, что физическая нагрузка должна быть умеренной — не нужно переусердствовать.

«Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете», — указал Викулов.

Иммунолог пояснил, что чрезмерная нагрузка является «мощным стрессорным фактором», способным «через эндокринные механизмы» подавлять «множество иммунологических реакций».

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Викулов также рекомендует пересмотреть свой рацион и отказаться от обильной жирной пищи. «Поглощение насыщенной жирами пищи» приводит к повышению уровня холестерина в крови, что сказывается на сердечно-сосудистой системе и влияет на иммунитет, объяснил директор научного центра.

«И, конечно, нужно отказаться от вредных привычек», — добавил он. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунную систему, отметил Викулов.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В начале октября в Роспотребнадзоре призвали граждан стараться не переохлаждаться в период пандемии коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекциям.

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