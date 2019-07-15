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Citigroup $93 (+29,71%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Суд арестовал вора в законе Шишканова по делу о высшем положении в ОПС
Суд арестовал вора в законе Олега Медведева (Шишканова), подозреваемого по новой статье УК в занятии высшего положения в преступной иерархии. СК считает его причастным к убийствам, игорному бизнесу, проституции и наркоторговле
Олег Шишканов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца вора в законе Олега Медведева (до смены фамилии Шишканова, также известного как Шишкан и Олег Раменский) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Такое решение вынес судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

Дело Шишканова стало третьим по счету в России, возбужденным по этому составу (он появился в УК в прошлом году).

СКР официально связал задержание Шишканова с убийством депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году, хотя официально этот эпизод ему пока не вменяется.

«Отказался раздеться для осмотра рисунков на теле»

Дело было возбуждено 12 июля, заявил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Валерий Хомицкий в начале заседания. Ближе к его концу генерал-майор юстиции уточнил, что в основу дела легли материалы, выделенные из нескольких производств об убийствах. Хомицкий отметил, что не хотел раньше времени светить эти материалы перед адвокатами и публикой, однако вызывающее поведение оппонента вынудило его разыграть и эту карту. Следователь не произнес, о каких конкретно убийствах идет речь.

При задержании Медведев «категорически отказался раздеться и принять участие в освидетельствовании на предмет рисунков, изображенных на нем», — отметил следователь. Между тем эта процедура была необходима для точного установления его криминального статуса. На дне бассейна в доме подозреваемого была обнаружена мозаика в виде «воровской звезды», следовало из оперативной справки, которую огласил судья Карпов. «Да, по-моему, это роза ветров обычная, — ответил Медведев, пояснив, что этот романтический символ уважает с детства. — Мы все-таки книжки читали, не в гаджетах сидели».

В 1982 году 17-летний Шишканов получил десять лет колонии по приговору Жуковского горсуда. За время тюремного заключения юноша, «поддерживая связи с другими осужденными, получил представление о преступной иерархии, то есть о системе связей лиц, разделяющих ценности воровской культуры, и захотел занять в ней высшее положение», говорилось в ходатайстве следователя.

Шишканов освободился в 1991 году. А спустя год он организовал в гостиничном комплексе «Измайлово» встречу с людьми, которые занимали высокое положение в преступном мире и обладали влиянием, позволявшим короновать других представителей криминалитета. На этой встрече Шишканов выдержал своеобразный экзамен на «знание правил и традиций преступной среды», подтвердил свое умение координировать людей, выстраивать связи и разрешать конфликты, рассказал следователь. Ему было присвоено «криминальное звание вор в законе».

В этом качестве Медведев (Шишканов) с 1992 года и по сей день «осуществляет координацию деятельности организованных преступных группировок в Московской области, создает и поддерживает связи между этими группировками, участвует в разделе сфер криминального влияния и преступных доходов, создает условия для совершения преступлений», сообщил Хомицкий.

Следователь отметил, что Медведев также обеспечивал «сращивание интересов преступников и должностных лиц в органах власти».

Медведев с помощью подручных «получает доходы от противоправной деятельности — организации азартных игр, вымогательства, мошенничества, организации проституции и незаконного оборота наркотиков», — рассказал следователь. Он и его подручные «установили контроль над финансовой деятельностью ряда юрлиц: ООО «Зорька», «Ярмарка», «Океан», «Финконсалт», «Чистый Город», ООО «Управляющая компания «Плюс», ООО «Фирма «Дилижанс», «Дорстройсинтез» и Раменский ГОК.

Медведев громко смеялся и прерывал выступление следователя возгласами «Комедия!». Успокоился он только после замечания судьи.

«Не наел лица, как у Реймера»

«В нашем сегодняшнем состоянии [с точки зрения] Российской Федерации я не судим, ваша честь», — заявил Медведев, отвечая на один из анкетных вопросов в начале заседания.

Свою речь он начал издалека. «Я родился в Советском Союзе. Это моя вина, что такое со мной в 17 лет произошло. Я мальчишкой десять лет провел по камерам, доказывая, что я не верблюд», — то ли жаловался, то ли хвастался подозреваемый. Он припомнил, как в юности играл в футбол при обществе «Трудовые резервы» и даже попал в столичное «Динамо». Впоследствии Медведев создал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и попросил судью «записать это на его счет».

Фабулу дела подозреваемый назвал очень тенденциозной. «Сразу понятно, что господин следователь работает с обвинительным уклоном», — отметил Медведев, добавив, что «так же начинали Ежов и Ягода».

«Для меня непонятно, в чем меня обвиняют. Само слово «иерархия»... Я немножко знаю русский язык, и для меня это слово — это откуда-то из фильма про Штирлица. Там был Гитлер, Борман, Мюллер, и это была иерархия. Но применительно ко мне я не понимаю, что это и с чем это едят», — заявил Шишканов. По его словам, следователь на первом же вопросе начал спрашивать его о неких незнакомых ему криминальных авторитетах: «Китаец, Японец, Дед Мазай... Ну если по всем телеканалам показывают их похороны, то уж, наверное, я знаю, кто это такие. Но это ничего не доказывает».

«Что касается женщин, да, тут я грешен. Наверное, родив пять детей, я только и думал, кого бы пойти ограбить или убить, — язвил Медведев. — На каждом сайте про меня вранье и клевета, всюду возводят напраслину. Дочку шестнадцати лет довели до нервного срыва: мол, людоед, всю Московскую область себе забрал, какую-то женщину изнасиловал и съел».

«В нашей молодости была песня «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?». Куда я от своих детей побегу? Я ведь нигде золотых гор не сложил», — ответил Медведев на доводы следствия, что он может скрыться. «Арсенал» лондонский я не купил, «Челси» не купил, особняков и офшоров у меня нет. Я к 55 годам не наел такого лица, как у [бывшего директора ФСИН Александра] Реймера. Реймер столько браслетов наделал, столько ошейников. Ну наденьте мне ошейник, куда я убегу?» — горячился подозреваемый.

«Оперативная справка на основе данных из сети интернет»

Вора в законе при задержании и избрании меры пресечения защищали адвокаты Александр Вершинин и Алексей Кирсанов (сейчас они вместе работают в деле экс-министра Михаила Абызова). Вершинин ранее представлял интересы полковника СКР Михаила Максименко, осужденного по делу о взятках от представителей криминального мира, майора МВД Дениса Евсюкова, авторитетных бизнесменов Владимира Тюрина и Юрия Пичугина. Кирсанов работал в деле петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Адвокаты, как и сам их доверитель, выглядели невыспавшимися.

Кирсанов отметил, что СКР возбудил дело на основе оперативных справок из Главного управления уголовного розыска МВД, которые были составлены «на основе данных из сети интернет»; кое-где в документах даже не были удалены адреса конкретных сайтов — так называемых сливных бачков с компроматом.

Адвокат отметил довод следствия, что Медведев «более 15 раз проходил объектом оперативных проверок по делам о преступлениях». «Получается, ни один раз его причастность не подтвердилась», — сделал вывод Кирсанов.

Вершинин указал на отсутствие обратной силы у нормы УК, преследующей руководителей преступной иерархии: она возникла в 2018 году, а Медведев, по утверждениям следствия, был коронован еще в 1992-м, и в отношении него эта статья действовать не может.

Также Вершинин посетовал на нарушение прав клиента: тот был задержан поздно вечером, а допрашивали его в СК уже ночью. Адвокат прибыл к зданию ведомства в Техническом переулке и сообщил об этом представителю следственной группы, однако к следственным действиям был допущен только около шести утра — к тому времени подозреваемого допрашивали уже по меньшей мере пять часов.

Автор: Маргарита Алехина
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