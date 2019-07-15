Суд арестовал вора в законе Шишканова по делу о высшем положении в ОПС

При задержании Медведев «категорически отказался раздеться и принять участие в освидетельствовании на предмет рисунков, изображенных на нем», — отметил следователь. Между тем эта процедура была необходима для точного установления его криминального статуса. На дне бассейна в доме подозреваемого была обнаружена мозаика в виде «воровской звезды», следовало из оперативной справки, которую огласил судья Карпов. «Да, по-моему, это роза ветров обычная, — ответил Медведев, пояснив, что этот романтический символ уважает с детства. — Мы все-таки книжки читали, не в гаджетах сидели».

В 1982 году 17-летний Шишканов получил десять лет колонии по приговору Жуковского горсуда. За время тюремного заключения юноша, «поддерживая связи с другими осужденными, получил представление о преступной иерархии, то есть о системе связей лиц, разделяющих ценности воровской культуры, и захотел занять в ней высшее положение», говорилось в ходатайстве следователя.

Шишканов освободился в 1991 году. А спустя год он организовал в гостиничном комплексе «Измайлово» встречу с людьми, которые занимали высокое положение в преступном мире и обладали влиянием, позволявшим короновать других представителей криминалитета. На этой встрече Шишканов выдержал своеобразный экзамен на «знание правил и традиций преступной среды», подтвердил свое умение координировать людей, выстраивать связи и разрешать конфликты, рассказал следователь. Ему было присвоено «криминальное звание вор в законе».

В этом качестве Медведев (Шишканов) с 1992 года и по сей день «осуществляет координацию деятельности организованных преступных группировок в Московской области, создает и поддерживает связи между этими группировками, участвует в разделе сфер криминального влияния и преступных доходов, создает условия для совершения преступлений», сообщил Хомицкий.

Следователь отметил, что Медведев также обеспечивал «сращивание интересов преступников и должностных лиц в органах власти».

Медведев с помощью подручных «получает доходы от противоправной деятельности — организации азартных игр, вымогательства, мошенничества, организации проституции и незаконного оборота наркотиков», — рассказал следователь. Он и его подручные «установили контроль над финансовой деятельностью ряда юрлиц: ООО «Зорька», «Ярмарка», «Океан», «Финконсалт», «Чистый Город», ООО «Управляющая компания «Плюс», ООО «Фирма «Дилижанс», «Дорстройсинтез» и Раменский ГОК.

Медведев громко смеялся и прерывал выступление следователя возгласами «Комедия!». Успокоился он только после замечания судьи.

«Не наел лица, как у Реймера»

«В нашем сегодняшнем состоянии [с точки зрения] Российской Федерации я не судим, ваша честь», — заявил Медведев, отвечая на один из анкетных вопросов в начале заседания.



Свою речь он начал издалека. «Я родился в Советском Союзе. Это моя вина, что такое со мной в 17 лет произошло. Я мальчишкой десять лет провел по камерам, доказывая, что я не верблюд», — то ли жаловался, то ли хвастался подозреваемый. Он припомнил, как в юности играл в футбол при обществе «Трудовые резервы» и даже попал в столичное «Динамо». Впоследствии Медведев создал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и попросил судью «записать это на его счет».

Фабулу дела подозреваемый назвал очень тенденциозной. «Сразу понятно, что господин следователь работает с обвинительным уклоном», — отметил Медведев, добавив, что «так же начинали Ежов и Ягода».

«Для меня непонятно, в чем меня обвиняют. Само слово «иерархия»... Я немножко знаю русский язык, и для меня это слово — это откуда-то из фильма про Штирлица. Там был Гитлер, Борман, Мюллер, и это была иерархия. Но применительно ко мне я не понимаю, что это и с чем это едят», — заявил Шишканов. По его словам, следователь на первом же вопросе начал спрашивать его о неких незнакомых ему криминальных авторитетах: «Китаец, Японец, Дед Мазай... Ну если по всем телеканалам показывают их похороны, то уж, наверное, я знаю, кто это такие. Но это ничего не доказывает».

«Что касается женщин, да, тут я грешен. Наверное, родив пять детей, я только и думал, кого бы пойти ограбить или убить, — язвил Медведев. — На каждом сайте про меня вранье и клевета, всюду возводят напраслину. Дочку шестнадцати лет довели до нервного срыва: мол, людоед, всю Московскую область себе забрал, какую-то женщину изнасиловал и съел».

«В нашей молодости была песня «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?». Куда я от своих детей побегу? Я ведь нигде золотых гор не сложил», — ответил Медведев на доводы следствия, что он может скрыться. «Арсенал» лондонский я не купил, «Челси» не купил, особняков и офшоров у меня нет. Я к 55 годам не наел такого лица, как у [бывшего директора ФСИН Александра] Реймера. Реймер столько браслетов наделал, столько ошейников. Ну наденьте мне ошейник, куда я убегу?» — горячился подозреваемый.

«Оперативная справка на основе данных из сети интернет»

Вора в законе при задержании и избрании меры пресечения защищали адвокаты Александр Вершинин и Алексей Кирсанов (сейчас они вместе работают в деле экс-министра Михаила Абызова). Вершинин ранее представлял интересы полковника СКР Михаила Максименко, осужденного по делу о взятках от представителей криминального мира, майора МВД Дениса Евсюкова, авторитетных бизнесменов Владимира Тюрина и Юрия Пичугина. Кирсанов работал в деле петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Адвокаты, как и сам их доверитель, выглядели невыспавшимися.

Кирсанов отметил, что СКР возбудил дело на основе оперативных справок из Главного управления уголовного розыска МВД, которые были составлены «на основе данных из сети интернет»; кое-где в документах даже не были удалены адреса конкретных сайтов — так называемых сливных бачков с компроматом.

Адвокат отметил довод следствия, что Медведев «более 15 раз проходил объектом оперативных проверок по делам о преступлениях». «Получается, ни один раз его причастность не подтвердилась», — сделал вывод Кирсанов.

Вершинин указал на отсутствие обратной силы у нормы УК, преследующей руководителей преступной иерархии: она возникла в 2018 году, а Медведев, по утверждениям следствия, был коронован еще в 1992-м, и в отношении него эта статья действовать не может.

Также Вершинин посетовал на нарушение прав клиента: тот был задержан поздно вечером, а допрашивали его в СК уже ночью. Адвокат прибыл к зданию ведомства в Техническом переулке и сообщил об этом представителю следственной группы, однако к следственным действиям был допущен только около шести утра — к тому времени подозреваемого допрашивали уже по меньшей мере пять часов.