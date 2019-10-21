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Минстрой разработает законопроект по борьбе с потребительским терроризмом
В начале октября на совещании с вице-премьером Мутко застройщики обсуждали, как можно сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах. Они предлагали подумать о досудебном урегулировании споров
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

До конца осенней сессии Госдумы Минстрой планирует завершить разработку законопроекта, ограничивающего «потребительский терроризм» — возросшее число исков по взысканию неустоек за недоделки, которые подают выкупившие права требования дольщиков юристы. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает корреспондент РБК.

«Мы полностью готовы поддержать застройщиков [по борьбе с «потребительским терроризмом»], давайте предложения. Как только мы получим сформированные предложения от наших общественных организаций — от «Деловой России», от «Опоры России», мы эти поправки будем готовы рассмотреть, обсудить с нашими коллегами по правительству и внести», — заявил замминистра на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости.

Стасишин отметил, что поправки в законодательство будут направлены против «профессиональных неприемщиков», которые «мучают» застройщиков, требуя платы за приемку той или иной квартиры.

«Мы знаем, сколько это стоит, когда к вам приходят, что с вами делают, и абсолютно готовы здесь взаимодействовать. Мы, конечно, защитим добросовестных застройщиков от недобросовестных (не от граждан, которые покупают квартиры), а от юридических компаний, которые на этом пытаются сначала подать в суд и заработать на неустойке и на неприемке квартиры», — пообещал заместитель министра.

Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Вопрос о «потребительском терроризме» поднимался осенью на заседании президиума правления Российского союза строителей (РСС; объединяет девелоперов и их саморегулируемые организации). В РСС даже была создана рабочая группа по противодействию «потребительскому терроризму» в жилищном строительстве.

4 октября застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах, на совещании с вице-премьером Виталием Мутко. 9 октября Мутко заявил журналистам, что не считает необходимым для властей однозначно вставать на сторону застройщиков.

«Мне кажется, что здесь надо находить середину. Я не думаю, что мы должны только встать на сторону застройщиков. Мы должны и думать о гражданах, которые свои деньги приносят», — сказал тогда Мутко, отметив, в то же время необходимость четко определить, что такое качественное жилье и в каком виде оно должно сдаваться.

На совещании каких-либо конкретных решений принято не было.

Тема взыскания неустоек также обсуждалась на заседании президиума правления Российского союза строителей. Проблему по итогам заседания назвали «потребительским терроризмом». Президиум постановил, что ситуация требует правового регулирования.

Авторы: Евгений Калюков, Надежда Федорова, Наталия Анисимова
Теги: Минстрой, законопроект
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Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
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