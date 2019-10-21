Минстрой разработает законопроект по борьбе с потребительским терроризмом

В начале октября на совещании с вице-премьером Мутко застройщики обсуждали, как можно сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах. Они предлагали подумать о досудебном урегулировании споров

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

До конца осенней сессии Госдумы Минстрой планирует завершить разработку законопроекта, ограничивающего «потребительский терроризм» — возросшее число исков по взысканию неустоек за недоделки, которые подают выкупившие права требования дольщиков юристы. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает корреспондент РБК.

«Мы полностью готовы поддержать застройщиков [по борьбе с «потребительским терроризмом»], давайте предложения. Как только мы получим сформированные предложения от наших общественных организаций — от «Деловой России», от «Опоры России», мы эти поправки будем готовы рассмотреть, обсудить с нашими коллегами по правительству и внести», — заявил замминистра на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости.

Стасишин отметил, что поправки в законодательство будут направлены против «профессиональных неприемщиков», которые «мучают» застройщиков, требуя платы за приемку той или иной квартиры.

«Мы знаем, сколько это стоит, когда к вам приходят, что с вами делают, и абсолютно готовы здесь взаимодействовать. Мы, конечно, защитим добросовестных застройщиков от недобросовестных (не от граждан, которые покупают квартиры), а от юридических компаний, которые на этом пытаются сначала подать в суд и заработать на неустойке и на неприемке квартиры», — пообещал заместитель министра.