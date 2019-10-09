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Бизнес ,  
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Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков
Застройщики попросили вице-премьера усложнить порядок взыскания неустоек за недоделки из-за роста числа исков от юристов, выкупающих права требования дольщиков. В прошлом году суды удовлетворили более 2,7 тыс. подобных исков
Виталий Мутко (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах. Об этом РБК рассказали сами участники встречи. В аппарате Мутко подтвердили, что на совещании обсуждалось частое возникновение споров с дольщиками.

Среди предложений, как пояснили в аппарате вице-премьера, были следующие: «рассмотреть возможность установления досудебного порядка урегулирования споров», «подготовить типовой порядок проведения экспертизы недостатков объекта недвижимости, включая ссылки на действующие нормативно-технические документы в области строительства». На самом совещании конкретные решения не были приняты, его протокол пока не утвержден, добавил представитель Мутко.

Вопрос взыскания неустоек дольщиками стал основным и на состоявшемся также на прошлой неделе заседании президиума правления Российского союза строителей (РСС; объединяет девелоперов и их саморегулируемые организации). В имеющемся у РБК постановлении по результатам президиума проблема названа потребительским терроризмом.

Президиум правления РСС постановил, что «ситуация, вызванная проявлениями «потребительского терроризма», требует правового регулирования, направленного на восстановление прав всех участников долевого строительства». В РСС создана рабочая группа по противодействию «потребительскому терроризму» в жилищном строительстве.

В прошлом году арбитражные суды удовлетворили более 2,7 тыс. исков, связанных со взысканием неустоек по договорам участия в долевом строительстве, следует из данных базы СПАРК. Истцы отсудили по этим спорам 3,6 млрд руб. Из подданных в этом году исков удовлетворено более 1 тыс., по ним застройщики должны заплатить дольщикам и их представителям 2,9 млрд руб.

Хотя в протоколе РСС и употребляется словосочетание «потребительский терроризм», говорить так не стоит, поскольку это слишком жесткий термин, признается вице-президент РСС Олег Бритов. В аппарате Мутко отметили, что на совещании в пятницу застройщики не употребляли термины «потребительский терроризм» и «потребительский экстремизм». Но проблемы, о которых они говорили, совпадают с проявлениями «потребительского терроризма».

На какие именно проблемы обратили внимание застройщики, как, по их мнению, можно их решить, что говорят по этому поводу юристы и представитель инициативной группы дольщиков, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, жилая недвижимость, Виталий Мутко
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