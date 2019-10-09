Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Вице-премьер указал на необходимость законодательно определить, что такое качественное жилье. «А дальше, извините, стройте качественно!» — сказал Мутко

Марат Хуснуллин, Виталий Мутко и Андрей Молчанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко. Ранее источники РБК сообщили, что на состоявшемся 4 октября совещании застройщики попросили у Мутко помощи в связи тем, что такие иски все чаще подают юристы, выкупающие права требования у дольщиков. На недавнем заседании президиума правления Российского союза строителей проблема была названа «потребительским терроризмом».

«Необходимо определить, что такое качественное жилье и в каком виде оно должно сдаваться. А дальше — строй качественно, и никто к тебе не будет претензий предъявлять», — прокомментировал ситуацию Мутко (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер также отметил, что не считает необходимым для властей однозначно вставать на сторону застройщиков.

«Мне кажется, что здесь надо находить середину. Я не думаю, что мы должны только встать на сторону застройщиков. Мы должны и думать о гражданах, которые свои деньги приносят», — сказал Мутко журналистам (цитата по ТАСС).