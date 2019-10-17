Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

Видео: Минобороны России

Как следует из сообщения Минобороны, ракеты «Калибр» были запущены с кораблей Северного флота и Каспийской флотилии в Баренцевом и Каспийском морях, ракеты успешно поразили цели.

В рамках стратегических учений «Гром-2019» также были запущены ракеты с подлодок, кораблей, комплексов «Ярс» и дальних бомбардировщиков. В оборонном ведомстве отметили, что все баллистические и крылатые ракеты достигли своих целей.

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходят на территории России с 15 по 17 октября. Минобороны сообщало, что в них примут участие 12 тыс. человек, 213 пусковых установок, 105 самолетов и пять подводных лодок.