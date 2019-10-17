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Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео пусков крылатых ракет на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Ранее ведомство сообщило, что в ходе учений военные провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством президента России Владимира Путина. Глава государства руководил пуском межконтинентальной ракеты, которая была выпущена из Архангельской области в сторону Камчатки.

На опубликованных Минобороны кадрах с нескольких ракурсов показан момент пуска крылатой ракеты комплексом «Искандер». Ракеты «Искандер» запускали с полигонов Южного и Восточного военных округов.

На втором видео показана подготовка и пуск высокоточных крылатых ракет «Калибр».

Видео: Минобороны России

Как следует из сообщения Минобороны, ракеты «Калибр» были запущены с кораблей Северного флота и Каспийской флотилии в Баренцевом и Каспийском морях, ракеты успешно поразили цели.

В рамках стратегических учений «Гром-2019» также были запущены ракеты с подлодок, кораблей, комплексов «Ярс» и дальних бомбардировщиков. В оборонном ведомстве отметили, что все баллистические и крылатые ракеты достигли своих целей.

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходят на территории России с 15 по 17 октября. Минобороны сообщало, что в них примут участие 12 тыс. человек, 213 пусковых установок, 105 самолетов и пять подводных лодок.

Теги: Минобороны, учения, крылатые ракеты
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