Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео пусков крылатых ракет на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Ранее ведомство сообщило, что в ходе учений военные провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством президента России Владимира Путина. Глава государства руководил пуском межконтинентальной ракеты, которая была выпущена из Архангельской области в сторону Камчатки.
На опубликованных Минобороны кадрах с нескольких ракурсов показан момент пуска крылатой ракеты комплексом «Искандер». Ракеты «Искандер» запускали с полигонов Южного и Восточного военных округов.
На втором видео показана подготовка и пуск высокоточных крылатых ракет «Калибр».