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CNN рассказал о секретных данных спецслужб на утонувшей яхте Bayesian

Британский бизнесмен Майкл Линч, погибший при крушении, был связан с рядом спецслужб через свои компании. На затонувшей у берегов Сицилии яхте были водонепроницаемые сейфы, где могли храниться секретные данные, сообщает CNN
Фото: Antonio Melita / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Antonio Melita / Keystone Press Agency / Global Look Press

На затонувшей у берегов Сицилии яхте Bayesian были водонепроницаемые сейфы, где могли храниться конфиденциальные данные, водолазы, обследующие обломки суперъяхты, попросили усилить охрану судна из-за опасений, что данные из сейфов могут заинтересовать иностранные разведки, в том числе России и Китая, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии во время шторма в августе. Погибли семь человек, в том числе британский бизнесмен-миллиардер Майкл Линч, которого называли «британским Биллом Гейтсом». Судном владела компания его жены Revtom Limited.

По данным CNN, Линч был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через свои компании, включая основанную им Darktrace, занимающуюся кибербезопасностью. По мнению итальянских прокуроров, на 56-метровой яхте могли быть весьма конфиденциальные данные, связанные с рядом западных разведслужб, рассказали четыре источника телеканала.

В апреле Darktrace была продана частной инвестиционной компании Thoma Bravo из Чикаго, а Линч был советником премьер-министров Великобритании Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по науке, технологиям и кибербезопасности, когда те возглавляли правительство.

Предполагается, что на борту были водонепроницаемые сейфы, в которых находились два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные, сообщил CNN один из источников.

«Официальный запрос был принят и исполнен для дополнительной безопасности обломков до тех пор, пока они не будут подняты», — сказал представитель службы гражданской защиты Сицилии Франческо Венуто.

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Всего на борту затонувшей суперъяхты Bayesian находились десять членов экипажа и 12 пассажиров, из них 15 человек, включая годовалого ребенка, были спасены голландским парусником Sir Robert, который плыл неподалеку. Спасатели сначала обнаружили тело одного человека — шеф-повара, позднее были найдены тела еще шести человек, которые числились пропавшими без вести. В списке пропавших, помимо Линча и его дочери, были председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, юрист компании Clifford Chance Крис Морвилло и их жены.

The Telegraph со ссылкой на главу службы гражданской обороны Сальво Кочину писала, что тела бизнесмена и его дочери обнаружили внутри одной из кают. По данным Sky News, дочь британца оставалась среди пропавших без вести.

По мнению Джованни Костантино, основателя и гендиректора The Italian Sea Group — владельца судостроительной Perini Navi, построившей судно в 2008 году, причиной крушения стали ошибки экипажа.

Прокуратура возбудила дело против капитана яхты Джеймса Кэтфилда о непредумышленном убийстве семи человек.

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Теги
Елена Чернышова
суперъяхта Сицилия крушение судна секретные данные
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