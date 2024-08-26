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Против капитана затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian возбудили дело

Фото: Louiza Vradi / Reuters
Фото: Louiza Vradi / Reuters

В Италии прокуратура возбудила дело в отношении капитана суперъяхты, потерпевшей крушение 19 августа у берегов Сицилии, Джеймса Кэтфилда. Об этом сообщила газета La Repubblica.

51-летнего гражданина Новой Зеландии Кэтфилда подозревают в непредумышленном убийстве семи человек. Накануне его дело заслушали мировые судьи сицилийской коммуны Термини-Имерезе, второй раз за неделю. Об этом сообщала также газета La Stampa.

Кроме того, прокуратура проверит действия матроса, дежурившего на мостике, говорится в материале.

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Бизнес
Яхта Bayesian

Накануне итальянская прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната и мультимиллионера Майка Линча, а также шести человек, которые погибли в результате затопления суперъяхты Bayesian.

По словам главы прокуратуры Термини Имерезе Амброджо Картосио, хоть яхта и пострадала от шторма, «вполне вероятно», что было совершено непредумышленное убийство. Все выжившие были опрошены на прошлой неделе, однако, добавил Картосио, расследование пока не направлено против кого-либо конкретно.

22 августа владелец построившей Bayesian компании Джованни Костантино заявил, что к трагедии привели ошибки экипажа: шторм был предсказуем, яхта не должна была стоять на якоре и на ней не должно было быть людей.

Костантино подчеркнул, что с учетом предупреждения о плохой погоде «было неуместно» устраивать вечеринку на яхте.

Глава службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина отмечал, что в ночь перед трагедией на регион обрушился водяной смерч. Это явление обычно возникает во время гроз и может развиваться всего в течение нескольких минут.

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Теги
суперъяхта затонувшее судно Италия подозреваемый уголовное дело
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