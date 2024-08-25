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Итальянская прокуратура начала расследование после затопления суперъяхты

Итальянская прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната, мультимиллионера Майка Линча и шести других человек, которые погибли в результате затопления суперъяхты Bayesian. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на надзорное ведомство.

По словам главы прокуратуры Термини Имерезе Амброджо Картосио, хотя яхта и пострадала от шторма, «вполне вероятно», что было совершено непредумышленное убийство. Все выжившие были опрошены на этой неделе, однако, добавил Картосио, расследование пока не направлено против кого-либо конкретно.

22 августа владелец построившей Bayesian компании Джованни Костантино заявил, что к трагедии привели ошибки экипажа, в частности, что шторм был предсказуем, яхта не должна была стоять на якоре и на ней не должно было быть людей.

Костантино подчеркнул, что, с учетом предупреждения о плохой погоде, «было неуместно» устраивать вечеринку на яхте.

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Яхта Bayesian

56-метровая яхта затонула 19 августа во время шторма у берегов Палермо, неподалеку от порта Портичелло. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров, из них 15 человек, включая годовалого ребенка, были спасены голландским парусником Sir Robert, который плыл неподалеку.

Bayesian принадлежала Линчу, который входил в список миллиардеров Forbes в 2014 и 2015 годах с показателем $1 млрд. Вместе с семьей и компаньонами он праздновал на ее борту успешное окончание многолетней тяжбы в США.

В катастрофе погиб 59-летний мультимиллионер, его 18-летняя дочь Ханна, 57-летнюю супругу Линча удалось спасти. В числе погибших также числятся его банкир и адвокат.

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Теги
суперъяхта Италия затонувшее судно прокуратура проверка
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