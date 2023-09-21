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В Ростовской области возникли неполадки в работе МТС

В Ростовской области возникли неполадки в работе МТС
Фото: Мария Деркунская / ТАСС
Фото: Мария Деркунская / ТАСС

В Ростовской области возникли проблемы в работе сети МТС, сообщили в правительстве региона.

«В настоящее время локально у некоторых абонентов МТС в Ростовской области могут наблюдаться сложности с совершением голосовых вызовов. Мобильный интернет работает в штатном режиме. Специалисты МТС разбираются в ситуации», — говорится в сообщении.

В контактном центре МТС заявили ТАСС, что сбой связи «наблюдается у многих абонентов» в южных регионах.

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