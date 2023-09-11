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В приложении Тинькофф Банка произошел сбой

Тинькофф: в приложении банка произошел сбой
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В мобильном приложении Тинькофф Банка произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«У небольшой части клиентов могут возникать проблемы с операциями в приложении. Ситуация могла затронуть менее 0,1% клиентской базы. В настоящее время работаем над оперативным устранением», — говорится в сообщении.

По данным Frank media, при попытке совершить перевод всплывает уведомление: «Переводы и платежи могут не работать. Исправляем» или «Операция невозможна. Повторите попытку позже».

В июле Тинькофф Банк попал под блокирующие санкции США. Это произошло в день вывода его основателя Олега Тинькова из-под санкций Великобритании.

До февраля 2023 года Тинькофф Банк был одной из трех системно значимых кредитных организаций, на которые не распространялись санкции западных стран. Тогда банк попал в десятый пакет санкций Евросоюза, который был приурочен к годовщине начала военной операции на Украине.

В начале августа мобильное приложение банка удалили компании Google и Apple из своих магазинов. В пресс-службе заявили, что установленные приложения продолжат работу, а новым клиентам дистанционный доступ помогут настроить представители банка.

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Тинькофф Банк сбой приложение
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