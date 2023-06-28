Абоненты МТС в Поволжье столкнулись с проблемами со связью

Проблемы в работе мобильной связи и интернета от МТС возникли у абонентов в Татарстане, Саратовской, Самарской области и других регионах в ПФО. Оператор подтвердил наличие проблемы и заверил, что работает над ее устранением

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы в работе мобильной связи и интернета от МТС, сообщили РБК в компании. «Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы», — сказали в МТС.

По информации телеграм-канала Baza, в Татарстане, Ульяновске и Саратове абоненты МТС не могут звонить, отправлять СМС и пользоваться интернетом. Сбой начался еще утром, а к вечеру работа сетей оператора практически полностью прекратилась, говорится в публикации. По данным канала, позднее с похожими проблемами столкнулись абоненты в Удмуртии, Башкирии и в Самарской области.

Данные детектора сбоев от Brand Analytics свидетельствуют, что число сообщений о проблемах начало увеличиваться около 16:00 мск. Больше всего жалоб поступило из Тольятти и Самары.

Сайт «Сбой.рф» получил более 5 тыс. жалоб на работу МТС, причем в числе регионов, откуда поступали сообщения, есть не только субъекты из ПФО, но и Северная Осетия, Приморский край, Хакасия и другие. 70,8% посетителей 28 июня зашли на сайт именно для того, чтобы пожаловаться на сбой в МТС.

Позже в компании сообщили, что специалисты решили проблему и услуги связи теперь оказываются в полном объеме.