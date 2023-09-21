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В Москве камеры начнут штрафовать за непристегнутых пассажиров

Дептранс: в Москве камеры начнут штрафовать за непристегнутых пассажиров
В Москве 206 камер с искусственным интеллектом будут фиксировать непристегнутых пассажиров. За такое нарушение владельцу автомобиля будет приходить штраф в размере 1 тыс. руб., предупредили в дептрансе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров — за это нарушение владелец автомобиля получит штраф в размере 1 тыс. руб. Об этом сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров», — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

При этом каждый отдельный случай будут рассматривать сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). При любых сомнениях решение будет выноситься в пользу собственника автомобиля, обещают власти.

В июле прошлого года начальник ГИБДД Москвы Александр Быков заявил о целесообразности применения в столице искусственного интеллекта для выявления и оформления некоторых нарушений правил дорожного движения.

Он рассказал, что нейросети и искусственный интеллект уже сейчас встраивают в предварительную обработку данных. Для этого необходимо решить вопрос единой сертификации для камер фиксации нарушений и для программного обеспечения.

Быков подчеркнул, что с учетом количества транспорта в Москве обработать весь объем поступающей информации можно только с использованием технических средств и нейросетей.

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Глава МВД России Владимир Колокольцев 1 июля поручил ГИБДД прекратить использование ручных приборов для фиксации нарушений на дорогах. В министерстве пояснили, что в стране на треть сократилась аварийность из-за превышения скорости, в том числе благодаря системе фотовидеофиксации.

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Москва Дептранс пассажиры дорожные камеры ремень безопасности
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