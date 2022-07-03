В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей

С учетом количества транспорта в Москве обрабатывать информацию о нарушениях можно только с применением технических средств и нейросетей, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в будущем целесообразно будет применять искусственный интеллект для выявления и оформления некоторых нарушений правил дорожного движения, заявил начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

По его словам, нейросети и искусственный интеллект уже сейчас встраивают в предварительную обработку данных. «Но в будущем, мы надеемся, отдельные нарушения искусственный интеллект будет выявлять и документировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Для внедрения подобных решений нужно решить вопрос с сертификацией, которая должна быть единой — и для камер фиксации нарушений, и для программного обеспечения, отметил он. По словам Быкова, с учетом количества транспорта в Москве обработать весь объем поступающей информации можно только с использованием технических средств и нейросетей.

1 июля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами ГИБДД ручных приборов для фиксации нарушений на дорогах.

В МВД пояснили, что аварийность из-за превышения скорости в России сократилась на треть, в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации. Сейчас на российских дорогах работает более 23 тыс. таких систем и их функционал позволяет фиксировать различные нарушения, отметили в министерстве.

Камеры видеонаблюдения на российских дорогах появились в 2008 году после утверждения федеральной программы по безопасности дорожного движения. Научный центр МВД указывал на прямую связь между работой камер и снижением аварийности. В 2011 году с помощью 5 тыс. устройств выявили 16 млн нарушений и зарегистрировали почти 200 тыс. ДТП, тогда как в 2021 году 20 тыс. камер зафиксировали 160 млн нарушений, а число аварий составило 133 тыс.