В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Вторая женщина погибла после нападения акулы в Хургаде Общество, 17:06
Российские самбисты примут участие в главных международных турнирах года Спорт, 17:04
Лукашенко назвал трагедией белорусов «столкновение» россиян и украинцев Политика, 16:57
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:49
Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин Экономика, 16:36
Песков посоветовал G7 работать над моралью, а не оценивать фото Путина Политика, 16:27
В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей Общество, 16:26
Президент Узбекистана сообщил о жертвах в ходе протестов в Нукусе Политика, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:10
Адвокат заявил, что не знает, где задержанный вратарь сборной России Спорт, 16:09
МИД России пригрозил «западным кураторам» Киева после удара по Белгороду Политика, 15:43
СК возбудил дело после обстрела Белгорода Политика, 15:33
Тарасова словами «душу дьяволу продали» оценила аукцион наград американца Спорт, 15:27
FINA оставила в силе решение об отстранении российских пловцов Спорт, 15:25
Общество ,  
0 

В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей

С учетом количества транспорта в Москве обрабатывать информацию о нарушениях можно только с применением технических средств и нейросетей, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в будущем целесообразно будет применять искусственный интеллект для выявления и оформления некоторых нарушений правил дорожного движения, заявил начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

По его словам, нейросети и искусственный интеллект уже сейчас встраивают в предварительную обработку данных. «Но в будущем, мы надеемся, отдельные нарушения искусственный интеллект будет выявлять и документировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Для внедрения подобных решений нужно решить вопрос с сертификацией, которая должна быть единой — и для камер фиксации нарушений, и для программного обеспечения, отметил он. По словам Быкова, с учетом количества транспорта в Москве обработать весь объем поступающей информации можно только с использованием технических средств и нейросетей.

В России 1 июля запустят «витрину данных» о злостных нарушителях ПДД
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

1 июля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами ГИБДД ручных приборов для фиксации нарушений на дорогах.

В МВД пояснили, что аварийность из-за превышения скорости в России сократилась на треть, в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации. Сейчас на российских дорогах работает более 23 тыс. таких систем и их функционал позволяет фиксировать различные нарушения, отметили в министерстве.

Камеры видеонаблюдения на российских дорогах появились в 2008 году после утверждения федеральной программы по безопасности дорожного движения. Научный центр МВД указывал на прямую связь между работой камер и снижением аварийности. В 2011 году с помощью 5 тыс. устройств выявили 16 млн нарушений и зарегистрировали почти 200 тыс. ДТП, тогда как в 2021 году 20 тыс. камер зафиксировали 160 млн нарушений, а число аварий составило 133 тыс.

Читайте на РБК Pro
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
ГИБДД ПДД Александр Быков искусственный интеллект
Материалы по теме
В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы
Общество
ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД
Общество
«Известия» узнали об идее отменить штрафы за забытые дома права
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter