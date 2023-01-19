МВД Дагестана опровергло штраф за ремень безопасности портрету князя
МВД Дагестана оштрафовало за непристегнутый ремень водителя «Газели», а не «пассажира транспортного средства — князя Хаджи-Давуда», сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что портрет князя был размещен на пассажирском сидении автомобиля. Дорожная камера определила лицо Хаджи-Давуда и то, что «пассажир» был не пристегнут. После этого был выписан штраф в размере 1 тыс. руб., отметил телеканал.
В МВД рассказали, что 15 января на федеральной трассе «Кавказ» камера фиксации нарушений определила, что водитель автомобиля «ГАЗ-3302» ехал, будучи не пристегнутым ремнем безопасности. Его за это оштрафовали.
«Перевозимый портрет камерой наблюдения не фиксировался», — отметили в МВД.
Хаджи-Давуд — лезгинский князь и полководец, живший на рубеже XVII—XVIII веков. Он участвовал в освободительном движении горцев на Кавказе.