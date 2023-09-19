 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на размер госдолга США Политика, 10:39
В каких экологических проектах можно поучаствовать уже сейчас РБК и ДПиООС, 10:39
Чем крах трастовых фондов грозит экономике Китая — The Economist Pro, 10:38
Биткоин не смог закрепиться выше $27 тыс. Крипто, 10:37
Чемпион Олимпиады Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе Спорт, 10:33
Маск допустил введение платного доступа к Twitter для всех пользователей Технологии и медиа, 10:30
Глава ОКР оценил отказ украинского борца от фото с россиянином на ЧМ Спорт, 10:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Акции «Полиметалла» подскочили почти на 15% после возобновления торгов Инвестиции, 10:28
«Китаю нужен свой ИИ»: почему Ли Кайфу не доверяет западным технологиям Pro, 10:20
Россиянка проиграла 180-й ракетке мира на крупном турнире в Мексике Спорт, 10:15
Президент Ирана выступил против конфликта на Украине Политика, 10:14
BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая Инвестиции, 10:04
Франция не планирует вводить запрет на въезд машин с российскими номерами Политика, 09:50
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 09:49
Война санкций ,  
0 

В Россию перестали ввозить немецкое средство от инфаркта и инсульта

Росздравнадзор: немецкое средство от инфаркта микардис перестали поставлять
Сюжет
Война санкций
Немецкая Boehringer Ingelheim год назад уведомила Россию о прекращении поставок лекарства микардис, причем публично компания настаивает на бесперебойном экспорте. Более дешевые аналоги непопулярны и грозят побочными эффектами
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

В аптеках России возникла нехватка оригинального препарата микардис, назначаемого при артериальной гипертензии, выяснили «Ведомости». В Росздравнадзоре сообщили газете, что немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim еще прошлым летом уведомила о прекращении поставок в Россию лекарств микардис и микардис-плюс.

В 2023-м препарат не вводили в гражданский оборот, а остатки лекарства составляют порядка 23 тыс. упаковок. Несмотря на это, российский рынок полностью обеспечен аналогами зарубежного и отечественного производства, заверили «Интерфакс» в Росздравнадзоре.

Российский офис Boehringer Ingelheim настаивает, что компания остается на рынке страны и не прекращает непрерывные поставки жизненно важных лекарств во все регионы.

Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) — синдром, при котором артериальное давление регулярно или часто повышается выше нормы. Это одна из самых частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта, в ряде случаев болезнь может приводить к инфаркту.

До 25% взрослых в индустриально развитых странах страдают от артериальной гипертензии, ежегодно патологию находят у до 500 тыс. человек. Патология зачастую никак не проявляется, из-за чего пациент может не подозревать об опасности, 30–40% новых пациентов не знают о своем заболевании.

Каждый год от артериальной гипертензии умирают порядка 10 млн человек. За последние 30 лет число пациентов с этой патологией в возрасте 30–79 лет во всем мире увеличилось вдвое.

Микардис — оригинальное средство с действующим веществом телмисартан, его относят к лекарствам последнего поколения, пояснил газете врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Препарат оказывает мягкое воздействие на организм и обычно не вызывает побочной реакции. Он отметил, что более дешевые аналоги старого поколения, например лозартан, связаны с риском подбора неправильной дозировки. Аналоги обладают повышенным риском побочных эффектов, из-за чего многие пациенты предпочитали приобретать оригинальное лекарство, подтвердил «Ведомостям» один из врачей.

Несмотря на наличие более дешевых дженериков, оригинальный немецкий препарат был популярен. За первые семь месяцев этого года даже при наличии дефицита микардис продали на 291 млн руб., тогда как его аналоги телминорм и телсартан за тот же период были проданы на суммы 1,6 млн и 38 млн руб., следует из статистики DSM Group.

Читайте на РБК Pro
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
инфаркт Германия лекарства Росздравнадзор инсульт
Материалы по теме
Пациенты с муковисцидозом заявили о недоступности лекарства от Roche
Общество
Большинство россиян не захотели ограничений продаж препаратов для аборта
Политика
MSD прекратит поставлять в Россию препарат от гепатита C
Общество