В Россию перестали ввозить немецкое средство от инфаркта и инсульта

Немецкая Boehringer Ingelheim год назад уведомила Россию о прекращении поставок лекарства микардис, причем публично компания настаивает на бесперебойном экспорте. Более дешевые аналоги непопулярны и грозят побочными эффектами

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В аптеках России возникла нехватка оригинального препарата микардис, назначаемого при артериальной гипертензии, выяснили «Ведомости». В Росздравнадзоре сообщили газете, что немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim еще прошлым летом уведомила о прекращении поставок в Россию лекарств микардис и микардис-плюс.

В 2023-м препарат не вводили в гражданский оборот, а остатки лекарства составляют порядка 23 тыс. упаковок. Несмотря на это, российский рынок полностью обеспечен аналогами зарубежного и отечественного производства, заверили «Интерфакс» в Росздравнадзоре.

Российский офис Boehringer Ingelheim настаивает, что компания остается на рынке страны и не прекращает непрерывные поставки жизненно важных лекарств во все регионы.

Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) — синдром, при котором артериальное давление регулярно или часто повышается выше нормы. Это одна из самых частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта, в ряде случаев болезнь может приводить к инфаркту. До 25% взрослых в индустриально развитых странах страдают от артериальной гипертензии, ежегодно патологию находят у до 500 тыс. человек. Патология зачастую никак не проявляется, из-за чего пациент может не подозревать об опасности, 30–40% новых пациентов не знают о своем заболевании. Каждый год от артериальной гипертензии умирают порядка 10 млн человек. За последние 30 лет число пациентов с этой патологией в возрасте 30–79 лет во всем мире увеличилось вдвое.

Микардис — оригинальное средство с действующим веществом телмисартан, его относят к лекарствам последнего поколения, пояснил газете врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Препарат оказывает мягкое воздействие на организм и обычно не вызывает побочной реакции. Он отметил, что более дешевые аналоги старого поколения, например лозартан, связаны с риском подбора неправильной дозировки. Аналоги обладают повышенным риском побочных эффектов, из-за чего многие пациенты предпочитали приобретать оригинальное лекарство, подтвердил «Ведомостям» один из врачей.

Несмотря на наличие более дешевых дженериков, оригинальный немецкий препарат был популярен. За первые семь месяцев этого года даже при наличии дефицита микардис продали на 291 млн руб., тогда как его аналоги телминорм и телсартан за тот же период были проданы на суммы 1,6 млн и 38 млн руб., следует из статистики DSM Group.