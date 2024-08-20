Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии

Среди пропавших после крушения суперъяхты Bayesian в Сицилии помимо «британского Билла Гейтса» оказались его дочь и глава совета директоров Morgan Stanley International. Спасены 15 человек, водолазы нашли тело шеф-повара

Джонатан Блумер (Фото: hiscoxgroup.com)

Председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт из британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии во время сильного шторма, сообщают The Guardian и Би-би-си со ссылкой на представителя сицилийской службы гражданской обороны.

Яхта «Bayesian» (Фото: Perini Navi Press Office Handout / Global Look Press)

На борту 56-метрового судна были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии. Судьба шестерых, в том числе бизнесмена Майка Линча, которого прозвали «британским Биллом Гейтсом», неизвестна. Также пропала 18-летняя дочь Линча Ханна. Жену предпринимателя Анджелу Бакарес и еще 14 человек удалось спасти.

Пропавшим числился и шеф-повар яхты, позднее в службе гражданской обороны сообщили, что он погиб, его тело нашли.

Суперъяхта Bayesian ходила под британским флагом. Утром в понедельник, 19 августа, судно стояло на якоре недалеко от берега, рядом с деревней Портичелло. Агентство Ansa со ссылкой на очевидцев передавало, что, когда начался шторм, мачта сломалась и яхта потеряла равновесие.

Капитан стоявшего неподалеку судна Карстен Борнер сообщил Reuters, что включил двигатель, чтобы не столкнуться с Bayesian. «Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что яхта позади нас исчезла», — рассказал он, добавив, что Bayesian «легла плашмя на воду, а затем затонула».

Обломки судна были найдены на дне моря на глубине 50 м. Водолазы продолжают поиски пропавших.