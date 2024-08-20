Почему затонула суперъяхта Bayesian с мультимиллионером на борту Майк Линч отмечал на ней успешное окончание судебного процесса в США

У берегов Италии затонула роскошная парусная яхта Bayesian. Один пассажир погиб, пропавшими без вести числятся шестеро, включая владельца судна, британского мультимиллионера Майка Линча. Подробнее — в материале РБК

Спасатели работают в районе, где затонула яхта Bayesian (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

19 августа у побережья Сицилии затонула 56-метровая суперъяхта Bayesian, ходившая под флагом Великобритании и считающаяся одной из крупнейших парусных яхт в мире. Это произошло около пяти утра по местному времени, сообщило итальянское агентство ANSA. Причиной стал шторм, который обрушился на судно, стоявшее на якорной стоянке неподалеку от порта Портичелло. По данным итальянской береговой охраны, на яхте находились 22 человека — 10 членов экипажа и 12 пассажиров, в том числе владелец яхты. К настоящему времени, по официальным данным, один из пассажиров погиб, еще шестеро числятся пропавшими без вести. 15 человек, включая годовалую девочку, удалось спасти. Спасшиеся находятся в больнице в Палермо, команда психологов оказывает им помощь, уточняет The Guardian. Операция по поиску пропавших продолжается.

Кем были пассажиры Bayesian

Итальянская береговая охрана сообщила, что среди пассажиров были граждане Великобритании, США и Канады. По данным ANSA, на борту также находились граждане Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии.

Пока официально погибшим считается только канадец Рикардо Томас, который был шеф-поваром. Это местные власти подтвердили каналу CBC.

Среди пропавших без вести — 59-летний британский бизнесмен Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», а также его 18-летняя дочь Ханна. В 1996 году Линч основал Autonomy, ставшую крупнейшей в Соединенном Королевстве компанией по разработке программного обеспечения. В 2011-м ее выкупила Hewlett-Packard (HP) за £8,6 млрд ($11 млрд), и сам предприниматель заработал на сделке £500 млн. Позже HP обвинила бизнесмена в мошенничестве. В 2018 году прокуратура США выдвинула против Линча обвинения в завышении стоимости компании перед сделкой, и по требованию американской стороны его экстрадировали в США. В июне бизнесмен был полностью оправдан судом присяжных в Сан-Франциско.

Линч входил в список миллиардеров Forbes в 2014 и 2015 годах с показателем $1 млрд, но в 2016 году выбыл из него.

Bayesian принадлежала Линчу; вместе с семьей и компаньонами он праздновал на ее борту успешное окончание многолетней тяжбы в США. Название яхты — производное от имени Томаса Байеса, основателя так называемой байесовской статистики, которая использовалась в созданном компанией Линча программном обеспечении. Яхта была построена на верфи в Виареджо (Италия), принадлежащей компании Perini Navi, и передана владельцу в 2008 году, в последний раз ее ремонтировали в 2020-м. Судно было оснащено спасательными средствами и радиосвязью «высокого стандарта». Стоимость недельной аренды яхты составляла около €195 тыс.

Спасатели продолжают поиски председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло и их жен. Морвилло представлял интересы Линча в американском суде, а Блумер проходил в качестве свидетеля по его делу (по необычному совпадению еще один партнер Линча, бывший топ-менеджер Autonomy Стивен Чемберлен, который также проходил обвиняемым по этому делу, погиб в минувшие выходные в результате автокатастрофы в Великобритании).

57-летнюю супругу Линча удалось спасти. Среди уцелевших пассажиров — также британка Шарлотта Голунски, ее годовалая дочь София и муж Джеймс Эмсли. Голунски с 2012-го работает в принадлежащей Линчу венчурной компании Invoke Capital. Она рассказала La Repubblica, что при шторме из последних сил удерживала дочку над волнами. «На две секунды я потеряла девочку в воде, но затем сумела удержать ее над волнами. Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула», — вспоминает Голунски.

Sky News назвал имена еще двоих выживших — это члены экипажа Лиа Рэндалл и Катя Чикен из ЮАР

Что происходит на месте затопления яхты сейчас

Дайверы продолжают спасательные работы. Судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.

«Опасность заключается в том, что тела могли оказаться в ловушке внутри судна», — пояснил Reuters глава Агентства гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина. Всего в поисковых работах участвуют 19 дайверов. «Самая большая трудность, с которой мы сталкиваемся, связана с глубиной, которая не позволяет [дайверам] длительное время работать», — рассказал журналистам Марко Тилотта, инспектор водолазного отряда, пытающегося добраться до Bayesian. Проникнуть внутрь судна сложно, поскольку оно лежит на боку, а ведущие в каюты лестницы загромождены мебелью и другими предметами.

Днем 20 августа руководитель бригады водолазов итальянской пожарной охраны Джузеппе Петроне сообщил The Guardian, что его команде удалось обнаружить пробоину в корпусе яхты и они работают над тем, чтобы открыть проход к каютам, где, как они надеются, будут найдены пропавшие без вести.

Представитель итальянской береговой охраны Винченцо Дзагароло высказал в беседе с PA News Agency предположение, что все они могли погибнуть. «Конечно, мы не исключаем, что они уже не находятся внутри судна, но мы знаем, как быстро оно затонуло. Мы полагаем, что шесть пропавших без вести людей, возможно, не успели выбраться», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятно, что пассажиры живы, Дзагароло сказал: «Никогда не говори «никогда», но разумный ответ был бы «нет».

Почему затонула Bayesian

По данным онлайн-сервиса по отслеживанию маршрутов судов VesselFinder, Bayesian вышла из сицилийского порта Милаццо 14 августа, а в последний раз была зафиксирована 18 августа вечером со статусом «на якоре» недалеко от Палермо.

Пока основная версия крушения — неблагоприятные погодные условия. Сальваторе Кочина сообщил, что в ночь перед трагедией на регион обрушился водяной смерч. Во время шторма мачта яхты сломалась, судно потеряло плавучесть и затонуло. Спасатели считают, что в яхту быстро попало большое количество воды, и она ушла под воду в течение нескольких минут.

Водяной смерч обычно возникает во время гроз и может развиваться всего в течение нескольких минут. Чаще такое явление характерно для тропических широт. Однако водяные смерчи можно наблюдать и на западном побережье Европы, на Британских островах и в некоторых районах Средиземноморья. Водяной смерч был также замечен на Волге в период летней жары 2010 года.

Прокуратура итальянского города Термини-Имерезе начала расследование по факту затопления. Reuters сообщает, что на Сицилию также прибыли четыре инспектора Отдела по расследованию морских происшествий Великобритании (MAIB). Один из них заявил агентству, что на первом этапе расследования основное внимание будет уделено тому, успел ли экипаж яхты задраить люки до шторма. Эксперты изучат, были ли экипажем приняты необходимые меры после того, как он в ночь перед крушением получил крайне тревожный метеопрогноз.

«Мы не ожидали, что это произойдет», — прокомментировал информацию о шторме капитан Bayesian Джеймс Кэтфилд в разговоре с La Repubblica.

В последние дни на Италию обрушились штормы и проливные дожди после недель сильной жары, в результате которой вода прогрелась до рекордно высоких температур. «Температура воды в море вблизи Сицилии составляла 30 градусов, то есть почти на 3 градуса больше, чем обычно. <…> Мы не можем сказать, что все это связано с глобальным потеплением, но мы можем сказать, что это оказывает усиливающий эффект», — сказал Reuters метеоролог Лука Меркалли.

Редактор британского журнала Sailing Today Сэм Джефферсон допускает, что яхта могла быстро пойти ко дну из-за того, что все люки и двери были открыты из-за жаркой погоды. «Причина, по которой судно так сильно прижало [к воде] — это огромная мачта. Она была почти как парус. Из-за этого яхта завалилась на бок. Яхта наполнилась водой до того, как смогла бы выровняться», — цитирует его SkyNews. Как отмечает телеканал, Bayesian была известна как раз своей необычной 75-метровой алюминиевой мачтой — одной из самых высоких в мире.

Тем временем соцсеть X наводнилась предположениями относительно обстоятельств крушения Bayesian в духе теории заговоров. В основном пользователи обращают внимание, что яхта, на которой находился Майк Линч, затонула спустя считанные дни после гибели в автокатастрофе Чемберлена.